OKAF'26, Orta Karadeniz'de Kariyer Fuarı Başlıyor

07.04.2026 18:49
Orta Karadeniz'in en kapsamlı kariyer organizasyonu OKAF'26, OMÜ ev sahipliğinde 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. 'Gençliğin Üretim Çağı' teması ile 100'den fazla kurumun katılımıyla iş ve staj olanakları sunulacak.

Orta Karadeniz'in en kapsamlı kariyer organizasyonu olan OKAF'26, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde başlıyor. Bu yıl ilk kez üniversite kampüsü içinde düzenlenen fuar, 100'den fazla kurum ve kuruluşu 'Gençliğin Üretim Çağı' (GÜÇ) temasıyla öğrenciler ve mezunlarla buluşturacak. OKAF'26, 8-9 Nisan tarihlerinde OMÜ Kurupelit Kampüsü'ndeki Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonları ile Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekekleştirilecek.

Fuar kapsamında, 100'den fazla kurumla doğrudan görüşme imkânı sunulacak; Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi A Salonu'nda yaklaşık 45 kamu kurumu, B Salonu'nda ise 50'den fazla özel sektör temsilcisi stant açacak. Katılımcılar, iki gün boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında iş ve staj başvuruları için firma temsilcileriyle yüz yüze görüşme fırsatı bulacak. Ayrıca, AKM'de Samsun'un ilçe belediyeleri yerel yönetimlerdeki kariyer imkanlarını tanıtacak.

Fuarın resmi açılış töreni, 8 Nisan'da saat 10.00'da OMÜ AKM'de Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılışta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği sanatçısı Nahide Saygün Akkal sahne alacak.

OKAF'26, stant ziyaretlerinin yanı sıra kapsamlı bir kariyer ve gelişim platformu sunuyor. AKM Mavi ve Pembe Salonlar ile Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nde eş zamanlı düzenlenecek etkinliklerde; mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, girişimcilik panelleri ve ilham verici söyleşiler yer alacak. Toplam 38 etkinlikte, alanında uzman akademisyenler, kamu temsilcileri ve sektör profesyonellerinden oluşan 60'dan fazla katılımcı bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Fuar kapsamında öne çıkan etkinlikler arasında 'İlham Veren Liderler' söyleşisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Akça ve ATO Congresium Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca, olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir ve Avrupa şampiyonu okçu Deniz Günay Derebaşı kariyer hikayelerini anlatacak.

Diğer önemli etkinlikler arasında, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay'ın 'Yapay Zekâ Çağında İnsan-Bilgisayar Etkileşimi' sunumu, Citroen Türkiye Satış Direktörü Semih Demir'in 'Türkiye'de Otomotivin Yol Haritası' söyleşisi, Prof. Dr. Hayati Akbaş'ın 'Sağlıkta Kariyer' sunumu ve Avukat Gizem Kurtuluş'un 'Hukukta Kariyer' söyleşisi bulunuyor. Ayrıca, 'Üreten Kadınlar, Dönüşen Hayatlar' söyleşisi, Millî Savunma Bakanlığı sunumu ve 'Engelsiz Kariyer Hikâyeleri' paneli de fuar programında yer alıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

