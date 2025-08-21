Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yerel televizyon kanalı sahibi Okan Kaya, serbest bırakıldı.
Kaya, soruşturma kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonda "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "zimmet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Okan Kaya, bugün serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Okan Kaya Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?