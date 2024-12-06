Oktay'dan Azerbaycan'a Destek Mesajı

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenecek "Parlamentarizm: Gelenekler ve Perspektifler" başlıklı uluslararası konferansa katılmak üzere Bakü'ye gelen Oktay, Gafarova ile bir araya geldi.

Oktay, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm siyasi partilerin milletvekillerinden oluşan 53 kişilik heyetle Azerbaycan'a geldiklerini söyledi.

Kardeşlerin iyi günde de kötü günde de birlikte olduğunu vurgulayan Oktay, bugün de iyi gününde Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.

Oktay, Gafarova ile ülkelerinin ikili ilişkileri boyutunda verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından, "Kafkas İslam Ordusu" adı verilen Osmanlı ordusunun Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtarmasından bahseden Oktay, "O gün de dayanışma içerisindeydik, bugün de öyleyiz. O günden bugüne, birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı vurgulamak için buradayız. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm Türk milletinin, 86 milyonun selamını Azerbaycan'a getirdik. Buradan da Azerbaycanlı kardeşlerimizin selamını Türkiye'ye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinen Oktay, şunları kaydetti:

"İlişkilerimiz ekonomik, ticari, enerji, ulaşım ve birçok alanda gelişiyor. İki ülke, müttefiklik anlaşmasıyla da belki dünyadaki birçok ülkenin ötesinde bir yakınlık kurmuş durumdadır. Devlet başkanlarımızın birbirine olan güveni, iki ülke halkının ve kurumlarının birbirine olan güvenini de pekiştirmiştir. Bu, artarak devam edecektir. Bugün burada olmamızın en büyük nedeni bu inanca olan kararlılığımızdır. Tüm siyasi partilerden TBMM adına burada olmamız, bu kararlılığımızın bütün millet adına olduğunun da ifadesidir."