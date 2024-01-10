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Kadıköy'de trafik kavgasında yaralanan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun davası başladı - Son Dakika
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Kadıköy'de trafik kavgasında yaralanan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun davası başladı

Kadıköy'de eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 2 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıkların savunmaları ve müştekinin beyanlarına yer verilen duruşmada, hakim bilirkişi raporu isteyerek duruşmayı erteledi. Sanıkların 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması isteniyor.

Kadıköy\'de trafik kavgasında yaralanan eski futbolcu Oktay Derelioğlu\'nun davası başladı
10.01.2024 - 13:14,
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Kadıköy'de eski futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu'nun trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Zekai Karaçoban ile Nurettin Karaçoban katıldı. Duruşmada müşteki Oktay Derelioğlu ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Zekai Karaçoban, olay günü müşteki Derelioğlu'nun aracını önlerine kırıp kendilerine küfür ettiğini anlatarak, "Ben kendisine herhangi bir küfür etmedim sadece 'aynısını iade ediyorum' dedim. Abim Nurettin müştekinin benim önüme kırdığını gördü ve müştekinin arabasının yanına gittiğini gördüm. Aralarında arbede yaşandı. Ben de ayırmaya çalıştım. Arbede sırasında birlikte yere düştük, darbettiğim iddialarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Sanık Nurettin Karaçoban da kendisine saldıran müştekinin yere düştüğünü iddia ederek, "Yerden kalktıktan sonra saldırmaya devam etti. Müştekinin eşi de bana tekme attı. Aramızda yaşanan arbede nedeniyle birlikte yere düştük. Müştekinin açıklamaları nedeniyle maganda durumuna düştüm. Olay bir dakikadan daha az sürdü. Suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Oktay Derelioğlu da beyanında sanıklar tarafından darbedildiğini ve omzundan yaralandığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Hakim, olay anına ilişkin görüntüler hakkında bilirkişi raporu isteyerek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2023'te müşteki Oktay ve eşi Başak Derelioğlu'nun içinde bulunduğu aracın, kardeş olan sanıklar Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın kullandıkları aracın önüne geçmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı anlatılıyor.

Tartışma sonucunda sanıkların, müşteki Oktay Derelioğlu'nu, basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde yaraladıkları aktarılan iddianamede, bu nedenle sanıklar Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın "kasten yaralama" suçundan 1 yıl altışar aydan 4 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA
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