Oktay Topçu: 15 Yılda 50 Ünite Kan Bağışı

04.03.2026 11:33
Silifke'deki zabıta Oktay Topçu, 15 yılda 50 ünite kan bağışı yaparak birçok hastaya umut oldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutan zabıta Oktay Topçu, bağışladığı 50 ünite kan sayesinde şifa arayan çok sayıda kişinin hayatına dokundu.

Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli 54 yaşındaki Topçu, 2011'de hastanede tedavi gören bir yakını için kan bağışı yaptı.

Duyarlılığını alışkanlığa dönüştüren Topçu, Türk Kızılayın bağış noktalarının yolunu tutmaya başladı.

Topçu, 15 yıldır sürdürdüğü azmi sayesinde kan ihtiyacı olan çok sayıda hastaya umut, çevresindekilere de örnek oldu.

Kan bağışında 50 üniteye ulaşmasından dolayı Türk Kızılayın plaket ile bronz, gümüş ve altın madalyalarla ödüllendirdiği Topçu, insanların hayatına dokunmanın sevincini yaşıyor.

"Herkesin kan bağışında bulunmasını tavsiye ediyorum"

Oktay Topçu, AA muhabirine, mesleğinde 30 yılı geride bıraktığını söyledi.

Kan vermenin sadece hastalara değil bağışçılara da olumlu etkisinin olduğunu dile getiren Topçu, bu nedenle 3 ayda bir Türk Kızılaya katkı sağladığını anlattı.

Topçu, insanlara umut olan alışkanlığından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Kana ihtiyacı olan insanlara yardım etmek ve vücudumun kendine gelmesi için kan bağışında bulunuyorum. Herkesin kan bağışında bulunmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Oktay Topçu, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Oktay Topçu: 15 Yılda 50 Ünite Kan Bağışı
