Okul Arkadaşını Yaralayan Çocuk Yargılanıyor

30.03.2026 16:43
Konya'da 13 yaşındaki T.F., okul arkadaşı H.B.G.'yi yaralamaktan tutuklandı. Duruşma başladı.

Konya'da okul arkadaşını taşla başından yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan 13 yaşındaki T.F.'nin yargılanmasına başlandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık T.F. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

T.F. ifadesinde yaraladığı okul arkadaşı H.B.G.'nin de kendisine taş attığını, karşılıklı olarak şakalaştıklarını öne sürdü.

H.B.G.'nin başına isabet eden taşı da yaralama kastı olmadan fırlattığını savunan T.F. tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, T.F.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Meram ilçesinde 8 Aralık 2025'te H.B.G. (13) taşla başına aldığı darbe sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Taburcu edilen H.B.G.'yi yaraladığı gerekçesiyle daha önce tutuklanan ve ardından serbest bırakılan T.F. (13), ailenin itirazı ve sunulan yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

MSB: İran'dan ateşlenen 4. füze NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
