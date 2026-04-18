Okul Güvenliği Artırıldı

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından okul önlerinde en az iki emniyet personeli görevlendirildi. Bir veli, "Güvenlik olması şart okullarda, giriş çıkışlar denetlenmeli. Rastgele herkes girebiliyordu okullara, polislerin gelmesi çok iyi oldu" sözleriyle uygulamayı olumlu bulurken, bir başka veli ise "Her okula polis konulması öngörülüyor ama yani böyle şeyler bence tamamen bir güvensizlik ortamı yaratacak" dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerine emniyet personeli görevlendirildi. Vatandaşlar, Ankara'da okul önlerinde alınan önlemelere ilişkin görüşlerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Okul çıkışı oğlunu almaya gelen bir veli uygulamaya ilişkin, şunları söyledi:

"Benim oğlum da 1'inci sınıfa gidiyor. Tabii tedirgin olduk ama yaş olarak daha küçük olduğu için sanki bizi çok etkilemeyecek gibi, ama sosyal medya ve bu oyunların artık çok yaygın olması sebebiyle tedirgin oluyoruz. Umarım hükümetin atacağı adımlar olur. Bunu engellemeye yönelik adımlar olabilir veya farklı alacağı durumlar olabilir. Polislerin görevlendirilmesi çok mutlu etti beni, biraz daha huzurlu hissediyoruz. Belki bir X-ray cihazı olabilir. Umarım bu tarz önlemlerle engellenmeye çalışır diyoruz. Tedirginiz tabii ama güveniyoruz devletimize de, umarım önlemlerini alırlar."

"Bizler, anne babalar olarak daha duyarlı daha ilgili davranmalıyız"

Torununu okul çıkışında almaya gelen vatandaş "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Tabii ki önlem alınması lazım" dedi.

Oğlunu okuldan alan veli de, "Olanlardan tabii ki ülke olarak çok üzüldük. Her okula polis konulması öngörülüyor ama yani böyle şeyler bence tamamen bir güvensizlik ortamı yaratacak. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı gibi önümüze bu tarz problemler çıkarttı. Bizler, anne babalar olarak daha duyarlı daha ilgili davranmalıyız. Ellerine çocuklarımızın telefon, tablet vererek başı boş bırakmamalıyız" diyerek uygullamayı eleştirdi.

Torununun okuldan çıkmasını bekleyen bir başka vatandaş da "Okullarda hiç güvenlik yok. Çocuklar doğru dürüst eğitim mi alacak, korunacak mı bilmiyoruz, zor durumdayız. O kadar çocuklarımız öldü, Türkiye yasta. Veliler için zor durum, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Güvenlik olması şart okullarda, giriş-çıkışlar denetlenmeli. AVM'lere nasıl giriyorsak öyle olmalı. Polisin gelmesine sevindik. Rastgele herkes girebiliyordu okullara, polislerin gelmesi çok iyi oldu" diye konuştu.

Okul saldırılarına tepki gösteren vatandaş da, "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Eskiden böyle bir şey yoktu çok bozuldu ortalık. Güvenemiyorsun kendin götürüyorsun çocuğunu. Bizim zamanımızda ben çocuklarımı götürmüyordum, kendi gidiyordu okula korku yoktu böyle. Şimdi çocukları biz kendimiz mecbur götürüyoruz. Torunum anaokuluna gidiyor kendimiz götürüp getiriyoruz. Güvenlik olması lazım girerken, çıkarken çocukları kontrol etmesi lazım. Küçücük çocukların elinde silah ne geziyor sonra, değil mi? Vallahi çok zor iyi gitmiyoruz Allah sonumuzu iyi etsin" dedi.