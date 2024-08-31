CHP'li Karakoz: Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Giderleri Arttı - Son Dakika
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CHP'li Karakoz: Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Giderleri Arttı

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, okul kıyafeti ve kırtasiye harcamalarındaki artışa dikkat çekti. Karakoz, öğrencilerin kıyafet giderleri için ortalama 7 bin 200 lira, kırtasiye malzemeleri için ise 2 bin 69 lira harcaması gerektiğini belirtti. Bu maliyetlerin velilerin baş edemeyeceği düzeyde olduğunu vurgulayan Karakoz, iktidarın öğrencileri ve velileri mağdur ettiğini ifade etti.

31.08.2024 10:14
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, okul kıyafeti ve kırtasiye harcamalarındaki artışa dikkati çekti. Karakoz, "Bir öğrencinin ortalama giderlerine baktığımızda kıyafet giderleri için ortalama 7 bin 200 lira; kırtasiye malzemeleri için 2. bin 69 lira harcama yapması gerektiğini görüyoruz. Sadece okul kıyafeti ve kırtasiye giderinin toplam maliyeti 9 bin 269 lira. Bu maliyetlere bakıldığında velilerimizin ne kıyafet giderleriyle ne de kırtasiye giderleriyle baş etmesi mümkün değildir" dedi.

CHP'li Evrim Karakoz, eğitim öğretim açılmasına kısa bir süre kala okul kıyafeti ve kırtasiye ürünlerinin fiyatlarını bir önceki yılla karşılaştırdı. Karakoz'un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Yüksek enflasyona her alanda teslim olan veliler defterden kaleme, çantadan ayakkabıya kadar birçok üründe yaşanan fiyat artışlarından dolayı rahatsız. Bir önceki yıldan bu yana yaşanan fiyat artışları velilerin belini büktü. Ne kırtasiyelerde ne de zincir marketlerde satılan kırtasiye ürünlerini veliler alamıyor. Bir önceki yıl ile bu yılı kıyaslandığımızda öğrencilerin en temel ihtiyaçlarını bile almak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda, okul kıyafeti ve temel kırtasiye giderlerinin fiyatları çok yükseldi. Günümüz Türkiye'sinde çocuk okutmanın maliyeti artmıştır hatta çocuk okutmak lüks olmuştur.

Okul kıyafet masrafı 7 bin 200 lira

Geçtiğimiz yıl pantolon, gömlek ve süveter'den oluşan klasik üçlü takım için ortalama bin 550 lira harcama yapan veliler; bu yıl aynı ürünler için ortalama 2 bin 500 lira harcayacaklar. Yine aynı şekilde geçtiğimiz yıl normal bir spor ayakkabı 700 liraya alınırken bu yıl bin 200 liraya, 700 lira olan fermuarlı ceket bin 300 liraya, bin 200 lira olan eşofman takımı 2 bin 200 liraya alınıyor. Bir öğrencinin klasik üçlü takımı, ayakkabısı, fermuarlı ceketi ve eşofman takımı için en az 7 bin 200 lira bütçe ayırmak gerekiyor. Bir önceki yıla göre öğrenci giydirmenin maliyeti yüzde 75,60 arttı.

Kırtasiye masrafları en az yüzde 78 arttı

Geçtiğimiz yıl en temel kırtasiye giderlerine ortalama bin 157 lira harcanırken bu yıl yüzde 78,82 artarak ortalama 2 bin 69 lira oldu. Geçtiğimiz yıl ortalama 445 lira olan sırt çantası yüzde 102,24'lük artışla 900 liraya, 76 lira olan resim defteri yüzde 118,42'lik artışla 166 liraya ve 86 liradan satılan 24'lü pastel boya yüzde 99,99'luk artışla 172 liraya yükseldi. Veliler kırtasiye malzemelerindeki bu artışlarla baş edemez hale gelmiştir.

"Veliler okul giderleriyle baş edemiyor"

Bir öğrencinin ortalama giderlerine baktığımızdakıyafet giderleri için ortalama 7 bin 200 lira; kırtasiye malzemeleri için 2 bin 69 lira harcama yapması gerektiğini görüyoruz. Sadece okul kıyafeti ve kırtasiye giderinin toplam maliyeti 9 bin 269 lira. Bu maliyetlere bakıldığında velilerimizin ne kıyafet giderleriyle ne de kırtasiye giderleriyle baş etmesi mümkün değildir. Bu iktidar öğrencilerin ayaklarını yalın, çantasını deftersiz, velileri parasız bırakmıştır. Eğitim kalitesinin yerlerde olduğu ülkemizde öğrencilerin en temel okul malzemelerine bile muhtaç bırakılması iktidarın en büyük ayıbıdır. İktidar zorda kalan öğrencinin okul giderlerini sağlamalıdır."

Kaynak: ANKA

Evrim Karakoz, Milletvekili, Ekonomi, Aydın, Eğitim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Karakoz: Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Giderleri Arttı - Son Dakika

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