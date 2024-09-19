Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi merkez çekilerek vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi.
Merkeze çekilen valiler arasındaki bir isim ise dikkatlerden kaçmadı. Haziran ayında bir okul müdürüne zincirle saldıran yabancı uyruklu şahısların akıbetine yönelik soruya yanıt veremeyen ve topu İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'a atarak onun sözlerini tekrarladığı görüntülerle tartışma yaratan Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Vali- Mülkiye Başmüfettişi unvanı ile merkeze çekildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla merkeze çekilen diğer isimlerse Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Burdur Valisi Türker Öksüz, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Manisa Valisi Enver Ünlü ve Şırnak Valisi Cevdet Atay oldu.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı 12 Ağustos'ta yaptığı basın toplantısında yabancı uyrukluların akıbeti nedir sorusuna skandal bir yanıt vermişti. Hemen yanındaki İl Emniyet Müdürü'ne durumu soran Vali Zülkif Dağlı, şahısların yurt dışına kaçtığını basın mensuplarının gözü önünde öğrenip, "Yurt dışına çıktılar bir daha da girmeleri mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi - Son Dakika
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