Okul Saldırılarına Medya Uyarısı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son günlerde art arda yaşanan okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, medya kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, yayın politikalarında "azami sorumluluk bilinciyle" hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Açıklamada, şiddet eylemlerinin ayrıntılı şekilde aktarılmasının, faillerin kimliklerinin öne çıkarılmasının ve olayların dramatize edilmesinin benzer eylemleri teşvik edebileceği ve toplumda korku ile panik ortamını derinleştirebileceği uyarısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı,dün Şanlıurfa ve bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarının kamuoyunda hassasiyetle takip edildiği belirterek, toplum huzurunun korunmasının büyük önem taşıdığı ifade etti. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Son Günlerde Yaşanan Okul Saldırıları Hakkında Açıklama Son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin gelişmeler, kamuoyunda hassasiyetle takip edilmektedir. Sürecin sağduyuyla yönetilmesi, toplum huzurunun korunması ve özellikle çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin gözetilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, medya kuruluşlarımızın yayın politikalarında azami sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir."

Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesi, maktullerin ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılması, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulması; benzer eylemlere özendirici etki oluşturabileceği gibi, toplumda korku ve panik iklimini de derinleştirebilecektir. Bu nedenle yayınlarda ölçülülük, hassasiyet ve etik ilkeler temel alınmalıdır. Kamu kurumlarımız, başta Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere, ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Emniyet birimlerimiz sahada gerekli güvenlik tedbirlerini artırırken, eğitim kurumlarımızda da rehberlik ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Kurumlarımızın iletişim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve zamanında bilgilendirme esas alınmakta; kamuoyunun doğru bilgiye erişimi sağlanmaktadır. Öte yandan, bu tür olaylar dezenformasyona son derece açık bir zemin oluşturmaktadır.

Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Toplum huzurunun korunması, çocuklarımızın güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için tüm kurumlarımız eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Medya kuruluşlarımızın da bu süreçte sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket ederek toplumsal dayanışmaya katkı sunacaklarına inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."