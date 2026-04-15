Okul Saldırılarına Medya Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı, okul saldırılarında medya yayınlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son günlerde art arda yaşanan okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, medya kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, yayın politikalarında "azami sorumluluk bilinciyle" hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Açıklamada, şiddet eylemlerinin ayrıntılı şekilde aktarılmasının, faillerin kimliklerinin öne çıkarılmasının ve olayların dramatize edilmesinin benzer eylemleri teşvik edebileceği ve toplumda korku ile panik ortamını derinleştirebileceği uyarısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı,dün Şanlıurfa ve bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarının kamuoyunda hassasiyetle takip edildiği belirterek, toplum huzurunun korunmasının büyük önem taşıdığı ifade etti. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Son Günlerde Yaşanan Okul Saldırıları Hakkında Açıklama Son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin gelişmeler, kamuoyunda hassasiyetle takip edilmektedir. Sürecin sağduyuyla yönetilmesi, toplum huzurunun korunması ve özellikle çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin gözetilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, medya kuruluşlarımızın yayın politikalarında azami sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir."

Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesi, maktullerin ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılması, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulması; benzer eylemlere özendirici etki oluşturabileceği gibi, toplumda korku ve panik iklimini de derinleştirebilecektir. Bu nedenle yayınlarda ölçülülük, hassasiyet ve etik ilkeler temel alınmalıdır. Kamu kurumlarımız, başta Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere, ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Emniyet birimlerimiz sahada gerekli güvenlik tedbirlerini artırırken, eğitim kurumlarımızda da rehberlik ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Kurumlarımızın iletişim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve zamanında bilgilendirme esas alınmakta; kamuoyunun doğru bilgiye erişimi sağlanmaktadır. Öte yandan, bu tür olaylar dezenformasyona son derece açık bir zemin oluşturmaktadır.

Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Toplum huzurunun korunması, çocuklarımızın güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için tüm kurumlarımız eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Medya kuruluşlarımızın da bu süreçte sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket ederek toplumsal dayanışmaya katkı sunacaklarına inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor Anadolu’nun en stratejik noktalarından 17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor! Anadolu'nun en stratejik noktalarından
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Gökten servet yağdı: Pencereden aşağı milyonları savurdu Gökten servet yağdı: Pencereden aşağı milyonları savurdu
Cengiz Ünder’in nişan töreninde renkli anlar Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü Cengiz Ünder'in nişan töreninde renkli anlar! Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü

20:37
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
19:53
Şanlıurfa’da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 20:43:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.