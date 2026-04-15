Okul Saldırısı Sonrası Tehdit Soruşturması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası sanal medyadan Üsküdar'da bir okulu hedef gösterecek paylaşımda bulunan şüpheli hakkında 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.