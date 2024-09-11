Okullar Açıldı, Emekliler Sahillerde - Son Dakika
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Okullar Açıldı, Emekliler Sahillerde

Okulların açılmasıyla birlikte Antalya sahilleri emeklilere kaldı. Turistlerin ve yerli tatilcilerin memleketlerine dönmesiyle Konyaaltı Sahili'nde sakin bir atmosfer oluştu. Emekliler, serin havanın tadını çıkardı.

11.09.2024 22:12
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Okullar başladı, sahilin tadını emekliler çıkardı

Antalya'da düşen hava sıcaklığı ve okulların başlamasıyla emekliler sahilleri doldurdu

ANTALYA - Okulların açılmasının ardından Antalya'da sahiller turistlere ve emeklilere kaldı.

Antalya'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahillerdeki yoğunluk azaldı. Yılın ilk 8 ayında yaklaşık 12 milyon kişinin ziyaretiyle turist akınına uğrayan şehirde, okulların başlaması ve yerli tatilcilerin memleketlerine geri dönmesinden dolayı Konyaaltı Sahili'nin tadını turistler ve yaşlı vatandaşlar çıkardı.

Denizden çıkmadılar

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Antalya'da hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak belirtildi. Hava sıcaklığının 3 derece azalması beklenen Antalya'da sahillerin boşalmasını bekleyen Antalyalı emekliler, sabah saatlerinde denize gelerek dakikalarca yüzdü.

"Kalabalıkken gelmedim"

Denize girmek için yoğunluğun sona ermesini gözleyen Salih Eşmekaya, "Deniz suyu sıcaklığı normal, ne soğuk ne sıcak. Sahiller boşaldı, tenhalaştı. Kalabalıkken gelmedim, şimdi iyi oldu" diye konuştu.

"Tam tatil yapılacak zaman"

Okulların açıldıktan sonra her gün deniz gelen Keziban Derment de sahillerin boşalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Derment, "Deniz suyu güzeldi, bir tık soğuktu ama yine de normaldi. Yaza göre iyiydi, yazın çok sıcaktı. Tam tatil yapılacak zaman, ortam da çok sakin. Yazın çok kalabalıktı. Kalabalık iyi gelmiyor, sakin daha iyi. Su dün çok güzeldi, bugün güneş de olmayınca serin. Yazın yer bulamıyorsun, insanlarla dip dibe oturmak zorunda kalıyorsun. Böylesi iyi. Tatilciler gidince biz rahatladık" ifadelerini kullandı.

"Emekli olunca buralarda vakit geçiriyoruz"

Serin havayı fırsat bilerek arkadaşıyla sahilde sohbet eden Ertan Kocaaku da, "Okullar da açılınca biraz daha yaşlı gruba hitap etmeye başladı. Gençler, çocuklu aileler okullar başladığı için yok, tatilciler de şehirlerine dönmüş. Şimdi biraz daha sakin gördüm, hoşuma gitti. Bu boşluğu değerlendirmek bizim görevimiz. Emekli olunca buralarda vakit geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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