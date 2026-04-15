Okullarda Şiddete Karşı Eylemler

(ANKARA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulda 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından öğretmenler, ülke genelinde gerçekleştirdikleri eylemlerle okullarda artan şiddete karşı önlem alınması çağrısında bulundu. Sendikaların aldığı iş bırakma kararları nedeniyle çok sayıda okulda eğitim yapılamazken, veliler de eylemlere destek verdi. Protestoların devam ettiği saatlerde Kahramanmaraş'ta ise 8. sınıf öğrencisinin düzenlediği silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bir okulda yaşanan silahlı saldırının yankıları sürerken Türkiye, Kahramanmaraş'tan gelen bir diğer silahlı okul saldırısı haberiyle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Eğitimciler yurt genelinde okullarda artan şiddete karşı eylem yaptı. Bir grup öğretmen iş bırakırken, eğitim sendikalarının öncülüğünde birçok ilde basın açıklamaları düzenlendi ve okullarda güvenliğin sağlanması talebi dile getirildi.

Tokat'taki eylemler