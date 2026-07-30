Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı - Son Dakika
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Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

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Eğitimini tamamladıktan sonra besicilik yapan babasına yardım etmek için memleketine dönen genç, ahıra girdiği ilk günde beklenmedik bir kaza geçirdi. Heyecanla başladığı baba mesleğinde ilk günden acı bir tecrübe yaşayan genç besicinin görüntüsü viral oldu.

Okulunu başarıyla tamamladıktan sonra besicilik yapan babasına destek olmak için memleketine dönen genç, ayağının tozuyla girdiği ahırda talihsiz bir kaza geçirdi. İlk günden yaşadığı aksilikle sarsılan genç besici, hayvancılıkta en küçük bir dikkatsizliğin bile büyük sonuçlar doğurabileceğini acı bir tecrübeyle öğrenmiş oldu.

EĞİTİMİNİ TAMAMLAYIP BABA OCAĞINA DÖNDÜ

Okul hayatını noktalamasının ardından geleceğini baba mesleğinde gören genç, ailesine destek olmak ve yetiştiricilik faaliyetlerini büyütmek amacıyla memleketine geri döndü. Büyük bir heyecan ve istekle işe koyulmak isteyen genç, ayağının tozuyla aile işletmesi olan ahırın yolunu tuttu.

AHIRA GİRDİĞİ İLK AN KAZA KELMESİYLE KARŞILAŞTI

Ancak heyecanla başladığı ilk gün, hiç beklemediği bir aksilikle bitti. Ahıra girip hayvanların bakımına yardım etmek istediği sırada yaşanan talihsiz bir kaza sonucu yaralanan genç, neye uğradığını şaşırdı. 

Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı - Son Dakika

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