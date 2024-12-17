Okulun bodrumunda hazırlanarak dartta iki kez Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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Okulun bodrumunda hazırlanarak dartta iki kez Türkiye ikincisi oldu

Okulun bodrumunda hazırlanarak dartta iki kez Türkiye ikincisi oldu

Bitlis'te 14 yaşındaki Emirhan Sağik, okulun bodrum katında hazırlanarak katıldığı dart müsabakalarında iki kez Türkiye ikincisi oldu.

17.12.2024 15:16
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Bitlis'te 14 yaşındaki Emirhan Sağik, okulun bodrum katında hazırlanarak katıldığı dart müsabakalarında iki kez Türkiye ikincisi oldu.

Ağabeyinin yönlendirmesiyle dart sporuyla tanışan Sağik, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda öğretmenlerin desteğiyle okulun bodrum katında antrenman yapıyor.

Bu yıl katıldığı iki müsabakada Türkiye ikincilikleri elde eden Sağik, yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Beden eğitimi öğretmeni Sezer Kaya'nın gözetiminde çalışmalarını sürdüren Sağik, gözünü Türkiye şampiyonluğuna dikti.

Sağik, AA muhabirine, milli sporcu olmayı ve kendisi gibi sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Elde ettiği başarılarından dolayı milli takım seçmelerine çağrıldığın belirten Sağik, şunları kaydetti:

"Ağabeyim eski dart sporcusu olması nedeniyle bende bu spora başladım. Okulun dart takımına katıldım. Önce il üçüncüsü oldum. Bu derece bana yeterli gelmedi. Beden eğitimi öğretmenimden dart tahtası ve malzemelerini isteyerek bireysel antrenmanlarımı yaptım. Bitlis şampiyonu olarak bölge yarışmalarına katıldım. Burada derece alamadım. Çok çalışmayı ve daha iyi yerlere gelmeyi amaçladım. Katıldığım okullar arası ve Şehit Eren Bülbül Yıldız Erkekler Türkiye Dart şampiyonalarında ilimize ikincilik getirdik."

Beden eğitimi öğretmeni Kaya ise "Mayısta ilk defa katıldığımız Türkiye finallerinde ikinci olduk. Federasyon yetkilileri Emirhan'ı keşfetti. Bu yıl Türkiye etaplarına katılmasını istediler. Şehit Eren Bülbül Yıldız Erkekler Türkiye Dart Şampiyonası'nda finalde ikincilik elde ettik. Emek sarf eden bir öğrencimiz. Antrenmanları iptal olduğunda bile dart takımı alıp evinin ve okulun bodrumunda çalışıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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