Okuma yazma öğrenen 20 yetişkine sertifikaları verildi - Son Dakika
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Okuma yazma öğrenen 20 yetişkine sertifikaları verildi

Okuma yazma öğrenen 20 yetişkine sertifikaları verildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan 'Okuma-Yazma Seferberliği' çerçevesinde Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde okuma yazma eğitimi alan 20...

31.05.2024 00:27
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Okuma yazma öğrenen 20 yetişkine sertifikaları verildi

NİĞDE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan 'Okuma-Yazma Seferberliği' çerçevesinde Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde okuma yazma eğitimi alan 20 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

İnci Yavuz Kadıoğlu Anaokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen yetişkinlere yönelik okuma kursu sertifika törenine Niğde Valisi Cahit Çelik ve Eşi Nermin çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Şenel, Halk Eğitim merkezi Müdürü Orhan Çetin, kursiyerler ve öğrenciler katıldı.

Bizler ilk emri 'OKU' olan bir dinin mensuplarıyız diyen Niğde Valisi Cahit Çelik, "İslam coğrafyasına baktığımız zaman Allah'ın bu ilk emrini yerine getirmemişiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşi hanımefendinin başlatmış olduğu okuma yazma seferberliği çerçevesinde bizde okuma yazma seferberliği başlattık. Okumak özgürlüğe uçmaktır, bu yüzden okuyan bir insan hem kendisini bilir hem de toplumu bilir. Özellikle bu yıl açılan kurslarda başarı gösteren tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bu kursların sayesinde ilimizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak. Okuma yazma ile birlikte hem insanlar kendi toplumunu bilecekler hem de iyi birer anne ve baba olacaklar. Bir insan ancak eğitimle okumakla başkalarından farklılaşabilir" dedi.

Yetişkinler için açılan 1. Kademe Okuma Yazma Kursu ile ilgili açıklama yapan Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin ise Niğde'de bu yıl açılan 76 kursta, 118 erkek, 106 kadın olmak üzere toplam 224 kişinin sertifika almaya hak kazandığını ifade etti.

Geçmişte çeşitli sebeplerle okula gönderilmeyen ve açılan kurslar sayesinde okuma yazma öğrenen kursiyerler ise yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Ailesinin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı okula gönderilemeyen 55 yaşındaki Nuray Özkan, "Ailemin ekonomik durumu iyi değildi, bu yüzden bizleri okula göndermediler. Köy yerinde kız çocuklarını zaten o zamanlar okula fazla göndermezlerdi. Çocukluğumdan beri içimde bir eksiklik hissediyordum, şimdi bu eksikliği giderdim. Önceleri okuma yazmam olmadığından hastaneye yalnız gidemiyordum, şimdi ise artık hastaneye doktora muayene olmaya kendim gidip muayene olup geliyorum" dedi.

Kursu başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 60 yaşındaki Fatma Kürk ve 80 yaşındaki Kamile Kılıçasan ise okuma yazma öğrendikleri için duydukları mutluluğu dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Okuma yazma öğrenen 20 yetişkine sertifikaları verildi - Son Dakika

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