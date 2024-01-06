Okumayı öğrendiler, ilk mektuplarını müdüre gönderdiler

Kayseri'de yazmayı öğrenen öğrenciler mektup yazarak il milli eğitim müdürünü okullarına davet etti

KAYSERİ - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, yazmayı öğrendikten sonra kendisine mektup yollayarak okullarına davet öğrencileri, sınıflarında ziyaret etti.

Kayseri'de, Ahmet Eskiyapan İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Elif Sena Şahin ve Şehit Kemal Koçyiğit İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Melis Dalağan, yazmayı öğrenince İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya'ya mektup gönderdi. Yılbaşı tebriği ile Karaköse'yi okullarına davet öğrencilerin mektubunu alan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile beraber çocukların okuluna gitti. Elif Sena ve Melis'i sınıflarında ziyaret eden Karaköse, öğrencilerle sohbet ederek, keyifli vakit geçirdi.

Burada konuşan Karaköse, "Öğrencilerimiz bana ve ilçe milli eğitim müdürlerine mektup yazmışlar. Yeni yılını tebrik etmişler ve okuma yazmaya geçtiklerini, kendilerinin gelecekte ülkelerine, vatanına, milletine, ailelerine faydalı insan olacaklarını bildirmişler. Biz de ilçe milli eğitim müdürümüzle beraber sınıfımızı ziyarete geldik. Tüm sınıfımız okuma yazmaya geçmiş. Öğretmenimizle de görüştük. Gerçekten de çok başarılı bir sınıf. Ben öncelikle okulumuzu, öğretmenimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onların gelecekte ülkelerine, ailelerine faydalı insanlar olmasını, her şeyden önce iyi insan olmalarını, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz. Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin okuma yazma davranışını geliştirmeye başlaması, bu davranışı kazanması, onların kendilerini geliştirme sürecinde çok önemli bir başlangıç. Bundan sonra daha çok şey öğrenecekler. Daha çok şey gözlemleyecekler ve sürekli olarak etkin bir şekilde hayatın içerisinde olacaklar. Bu da bizi çok mutlu eden bir durum. Onların yolu bahtı açık olsun" ifadelerini kullandı.