Olivier Faure 2027 Adaylığını Açıkladı

Fransa'da Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, 2027 cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladı.

PS Genel Sekreteri Faure, TF1 kanalında katıldığı programda gelecek yıl yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Faure, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevi devredeceği seçimlerde olası adaylığına ilişkin soruya "Evet, adayım." yanıtını verdi.

"Daha adil bir ülke" istediği için aday olduğunu belirten Faure, Fransa'yı yeniden inşa edecekleri vaadinde bulundu.

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinde iki dönem üst üste görev yapan Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak. İki turlu seçimin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak.