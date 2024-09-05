Edirne'de Amatör Balıkçı 16 Kilogram Sazan Yakaladı

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Oltayla 16 kilogram sazan yakaladı, bacaklarında bebek gibi salladı

EDİRNE - Edirne'deki bir gölette oltaya takılan 16 kilogram sazan balığı yakalayan amatör balıkçı, balığı "uyusun da büyüsün diyerek ayaklarıyla bebek gibi salladı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde amatör bir balıkçı, gölette oltayla 16 kilogram ağırlığında sazan balığı yakaladı. Amatör balıkçı İdris Özocak, yakaladığı sazan balığını bekek gibi ayaklarında salladı.

Özocak, "Arkadaşlarımızla daha öncede sazan balıkları yakaladık. Oltayla çıkarılabilecek en büyük balıklardan bir tanesi. Daha önce hiç karşılaşmamıştık. Bize nasip oldu. İlk yakaladığım esnada aşırı bir adrenalin hissettim. Biraz zorlasa da bizi karaya çıkartabildik. Espri yapmak için balığın 'uyusun da büyüsün' şarkısıyla salladık. O anları da video çekerek sosyal medya hesabımıza attık" dedi.

Yakalan 16 kilogram balık, 12 kişi tarafından yenilerek tüketildiği öğrenildi.