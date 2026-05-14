Oltu\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yasin Haşimoğlu Mahallesi Hastane Caddesi'nde Alican Zengin (34), M.A.K. (20) ile İ.K. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Zengin ile M.A.K. yaralandı.

Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İ.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ayrıca polisler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.