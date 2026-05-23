Ölü Kedilerle İlgili Veteriner Gözaltında

23.05.2026 14:13
İzmir Buca'da 33 ölü kedi bulundu, veteriner H.E. adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde bir çöp konteyneri önünde poşetler içinde bulunan 33 ölü kediyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan veteriner hekim H.E., adliyeye sevk edildi.

Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, önceki gün saat 10.00 sıralarında ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim H.E., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

