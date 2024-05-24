Ölüm yolu için önlem istiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ölüm yolu için önlem istiyorlar

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş ve sağlık çalışanları, hemen hemen her gün trafik kazasının meydana geldiği yolu kısa süreli kapatıp önlem alınmasını istedi. Doğu Çevre Yolu'nda 6 Şubat depremleri sonrası trafik ve yaya yoğunluğu artan karayolunda son bir yılda 20'nin üzerinde ölümlü trafik kazası ve yüzlerce yaralamalı kaza meydana geldiği öğrenildi. Vatandaşlar, üst geçit gibi önlemlerin alınmasını talep ediyor.

24.05.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölüm yolu için önlem istiyorlar

Kahramanmaraş'ta bu yolda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları arttı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş ve sağlık çalışanları, hemen hemen her gün trafik kazasının meydana geldiği yolu kısa süreli kapatıp önlem alınmasını istedi.

Kahramanmaraş'ta Doğu Çevre Yolu'nda 6 Şubat depremleri sonrası trafik ve yaya yoğunluğu artan karayolunda hemen hemen her gün trafik kazaları meydana geliyor. Bir çok iş yeri bulunduğu için vatandaş yoğunluğunun arttığı bölgede araçların hızlı seyretmesi ise kazalara neden oluyor.

Bölgede son bir yılda 20'nin üzerinde ölümlü trafik kazası ve yüzlerce yaralamalı kazanın meydana geldiği öğrenildi. Şehirlerarası güzergah olarak ta bilinen karayoluna vatandaşlar üst geçit gibi önlemlerin alınmasını istiyor.

Hastane ve bankaların personelleri protesto ettiği bölgede, yola önlem istendi. Kısa süreli trafiği durduran vatandaşlar alkış çalarak tepki gösterdi. Uz. Dr. Zekeriya Büyükdereli, "Bu yol şehri Gaziantep'e bağlayan aktif bir yol. Gerek hastanenin varlığı, gerekse yolun karşısındaki bankaların varlığı çok ciddi şehir içi yayası gibi trafik olan bir yer. Özellikle depremden sonra buranın yaya trafiği arttı. Deprem sonrası hastanemizde hasta sayısının fazla olması ve karşılıklı geçişlerde ciddi yaralanmalı ve ölümlü kazalar meydana geliyor. Bununla ilgili geçit ihtiyacımızın düzenlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Geçtiğimiz 8 gün içinde 1 ölümlü olmak üzere 3 kaza daha oldu. Önlem alınmasını istiyoruz, üst geçit, alt geçit, sinyalizasyon düzenlenmesi her şey olabilir. Sonuçta insanların öncelikli yaya geçidini kullanmasını istiyoruz" dedi.

Eczacı Ayşe Dedeoğlu Yazıcıoğlu ise, "Karşıda kamu kuruluşları, okul ve emniyet müdürlüğü ile bankalar mevcut. Bu insanlar hastane ile yürüyerek iletişim sağlamaya çalışıyorlar. Ben eczacıyım içim acıyor her an kim ne kaza geçirecek diye bunu bekliyoruz. Bir an önce lütfen bu yolun çözümlenmesi ve yayaların güvence altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölüm yolu için önlem istiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:35:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ölüm yolu için önlem istiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement