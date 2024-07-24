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Ölüm yoluna önlem istiyorlar

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi sakinleri ölüm yolunda yaşanan kazaların son bulması için yetkililerden yardım bekliyorlar.

Tokat'ın Turhal ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi sakinleri, Tokat- Zile yolu mevkiinde yaşanan kazalardan dolayı adeta canından bezdi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazasından dolayı 1 kişi hayatını kaybetmiş, yaşanan kazalardan dolayı vatandaşlar yol kapatma eylemi gerçekleştirmişti. Bunun üzerine Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural mahalle sakinleri ile görüşerek yolu açtırmıştı. Vatandaşlar yolun dar olması ve sürücülerin hızlı gitmesi nedeniyle trafik kazalarının yaşandığını her geçen gün kazalar nedeniyle insanların öldüğünü söyleyerek yetkililere seslendi. Trafik kazalarının son bulmasını istediklerini belirten mahalle sakinleri biran önce yolda önlem alınması gerektiğini söyledi.

"Önlem alınmasını istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Mücahit Çınar, önlem alınmasını istediklerini ifade ederek, "Daha önceden de çok kaza oldu. İki ay önce bir komşumuzun kızı trafik kazası geçirdi. 2008'de bir komşumuzun oğlu öldü. 2014'te yine aynı şekilde bir komşumuzun oğlu öldü. Yol çok kötü durumda. Ağır vasıtalar geçtiği zaman yola sığmadığı için diğer sürücülerin şeridine giriyor. Bu sefer sollama yapılıyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

"Bu yoldan bir ses gelse bizim yüreğimiz ağzımıza geliyor"

Mahalle sakinlerinden Hafize Güler, ses duydukların da korktukların belirterek, "55-60 senedir biz buradayız. Burada yıllardır kaza oluyor. Bu yolda çocuklarımızın acısını görmeyelim diye gidenler oldu. Şimdi de çocuklarımız hep okula gidiyorlar. Bu yoldan bir ses gelse bizim yüreğimiz ağzımıza geliyor. Gerekeni devletimiz milletimiz yapsın" diye konuştu.

"EDS sürücüleri yavaşlatıyordu"

Mahalle sakinlerinden Veysel Yaralı ise EDS varken araçların yavaş gittiğine değinerek, " Burada arabalar çok hızlı gidiyor. İki sene önce geri de bir EDS vardı. Bundan dolayı biraz yavaş gidiyorlardı. İki sene önce o EDS kalktı. Bu yüzden arabalar tekrar hızlı gitmeye başladı. Çocuklar yoldan geçmeye korkuyor. Yollara işaret konulsun ve önlemler alınsın" şeklinde konuştu.