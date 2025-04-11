Ölüme Meydan Okuyarak Yılan Otu Topladı

Ölüme meydan okuyup 400 metrelik kayalıklardan şifa için ot topladı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni her türlü tehlikeyi göze alarak 400 metrelik kayalıklardan halat yardımıyla indiği kayalardan 'Yılan otu' topladı.

Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, Hasankeyf ilçesine bağlı Suçeken köyü civarında kayalıklara tırmanıp şifa otu topluyor.

Halk arasında 'Yılan otu', 'Nivik', 'Tirşik otu', 'Ayı kulağı', 'Yılan yastığı', 'Kabargan' olarak da bilinen bu ot yüzlerce metre uzunluğundaki kayaların dibinde kendiliğinden doğada yetişiyor. Atalarından bu otun faydalı olduğunu öğrendiğini söyleyen beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, "Bu otun toplarken çok zorluklarla ve çok tehlikeli durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Bu ot tehlikeli yerlerde yetişiyor. Bu otun süresi ortalama üç haftadır. Üç haftadan sonra bu ot toplanmazsa kaybolup gidiyor. Bizde şuan tam vakti olduğu için bu otu toplamaya geldik. Çok güzel yemek yapımında kullanılıyor ve bir sürü hastalıkların şifasında kullanılan bir bitkidir. Bağırsaklara, mide yanmasında, kanser hastalarında, göz hastalığında ve yaraların iyileşmesinde çok etkili bir bitki türüdür. Kızartmadan tut çorbasını kadar yapılıyor ve kurutulup daha sonrada tüketiliyor. Tabiki de bu işin eğitimini almayan kişiler bu otu toplayamaz, çünkü çok tehlikeli yerlerde kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Bu gün hemen hemen 400 metrelik kayalara halatlar yardımı ile indik ve otu topladık. Eğitim almayanlar bu işe kalkışmasın. Yılan otu bizim araştırmalarımıza göre çok faydalıdır" dedi.