Olumsuz Hava Koşulları Eğitime Ara Verdi

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(ANKARA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu'nun Akkuş ilçesinde, Adana'nın Aladağ ilçesinde eğitime, Samsun'un bazı ilçeleri ile Çorum'un Ortaköy ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ordu

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Samsun

Samsun'da yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildi. Atakum ilçesi Sarayköy ilk ve ortaokulu ile Özeren ilk ve ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.

Adana

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Adana'nın Aladağ ilçesinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli memurlarının bir gün süre ile idari izinli sayılacakları bildirildi.

Çorum

Çorum'un Ortaköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.