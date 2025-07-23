Omar'dan Cumhuriyetçilere Sert Tepki

ABD'de Minnesota Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasına ilişkin oylamanın gecikmesi üzerine Cumhuriyetçi Parti'ye sert tepki gösterdi.

The Hill'in haberine göre, Omar X sosyal medya hesabından, Epstein dosyalarının yayınlanmasını talep eden karar tasarısına ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu karar tasarısının Temsilciler Meclisi tatile girmeden önce oylanmamasını eleştiren Omar, Cumhuriyetçi Parti'yi "oylamadan kaçmak" ve "pedofilleri korumakla" suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'deki önemli destekçilerinden bazıları bir süredir, Epstein olayıyla ilgili şeffaflığı desteklediklerini göstermek için parti liderlerine oylama yapılması yönünde baskı yapıyordu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise dün, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin sunduğu ve Epstein'a ait ek dosyaların yayınlanmasını talep eden bir karar tasarısını, Temsilciler Meclisi'nin yaz tatili öncesi mesai yapacağı son hafta içinde sunma planı olmadığını söylemişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce videonun incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da, Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

WSJ ise, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.