Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Rolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Rolü

22.07.2025 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu, anayasal ve yasal bir kurum.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu, anayasal ve yasal bir kurum. Gücünü Anayasa'dan alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, Meclisin manevi şahsiyetinden etkilenen, güç bulan bir hak arama kurumudur." dedi.

Akarca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Rizelilerle Buluşuyor" programında, Kamu Başdenetçiliğinin 2010'da Anayasa'da yapılan değişiklikle 74'üncü maddeye ilave edildiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının en önemli değişikliklerden olduğunu belirten Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkincisi de vatandaşlarımızın hak arama yollarının açık tutulması açısından Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru getirildi. Buradaki amaç, kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak, idarenin her türlü iş ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içerisinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünde araştırıp, inceleyip idareye, kamu idarelerine tavsiyede bulunmaktır.

Kamu Denetçiliği Kurumu, anayasal ve yasal bir kurum. Gücünü Anayasa'dan alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, Meclisin manevi şahsiyetinden etkilenen, güç bulan bir hak arama kurumudur."

Akarca, kuruma başvuruların web sayfası, e-devlet, kaymakamlıklar veya valilikler aracılığıyla verilecek dilekçeyle yapılabileceğini anlatarak, herhangi bir ücret alınmadığını kaydetti.

"Vatandaş ile idare arasında dostluk köprüsü oluşturuyoruz"

İdarenin her türlü iş ve eylemlerinin yargısal denetime tabi olduğunu vurgulayan Akarca, "Bu alternatifin ötesinde tamamlayıcı bir unsur yani vatandaşın işini çok pratikleştiren, çok somutlaştıran bir kurum. Özellikle vatandaş ile idare arasında biz, bir dostluk köprüsü oluşturuyoruz. " diye konuştu.

Akarca, Kamu Denetçiliğine başvuru yapıldığı andan itibaren gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiğini dile getirerek, sorunların birçoğunu yazışmaya bile gerek kalmadan çözdüklerini anlattı.

Kamu Denetçiliğinin çocuklardan doğrudan başvuru alan tek kurum olduğunu vurgulayan Akarca, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle 18 yaşın altında olan ve anne babasının onayına gerek kalmaksızın çocuklardan başvuru almaktayız. Yine Kamu Denetçiliği Kurumunun tanık dinleme, bilirkişi incelemesi yaptırma, mahallinde inceleme yapma yetkisi bulunmaktadır. 156 üniversitemizde Ombudsmanlık Kulübü bulunmaktadır."

"Halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktayız"

Akarca, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesine gayret sarf ettiklerine dikkati çekerek, "Vatandaştan hiçbir aşamada bir harç ya da ücret alınmamaktadır. Onun için halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktayız. Bu, bizim aslında kültürümüzden, dayanağını bizim medeniyetimizden alan bir kurum." şeklinde konuştu.

Kamu denetçiliği kurumuna her kesimden vatandaşın başvurabileceğine işaret eden Akarca, "Bu, devletimizin vatandaşına duyduğu saygı, özellikle hizmet anlayışının kalitesinin yükseltilmesi, kamu hizmetlerinin etkin ve doğru şekilde halka doğrudan sunulması konusunda getirilen önemli mekanizmalardan biridir." dedi.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu da program kapsamındaki serbest kürsüde ikinci sürgün çay alımlarında yaşanan sorunları anlatarak, bu konuda kamu denetçiliğinin özellikle bir inceleme yapmasını istediğini ifade etti.

Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Öte yandan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Akarca, İnsan Hakları, Etkinlikler, Güncel, Hukuk, Kamu, rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Rolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Bryan Mbeumo’dan Manchester United’a 82 milyon euroluk imza Bryan Mbeumo'dan Manchester United'a 82 milyon euroluk imza
Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
Resmi Gazete’de yayımlandı TBMM resmen tatile girdi Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM resmen tatile girdi
Ankara’da ters yön dehşeti Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
İki ilde sağanak yağış sele neden oldu İki ilde sağanak yağış sele neden oldu
52 yıllık anlaşma sona eriyor Türkiye harekete geçti 52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde 42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde
İstanbullular dikkat İki metro durağı ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor İstanbullular dikkat! İki metro durağı ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor

22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
19:12
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
17:18
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
16:49
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
09:36
Siber suçlarla mücadelede 179 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadelede 179 şüpheli yakalandı
09:34
Türkiye’de Tofaş’a binen vatandaşın Hollanda’da aldığı otomobile bakın
Türkiye'de Tofaş'a binen vatandaşın Hollanda'da aldığı otomobile bakın
09:33
Altın bugün ne kadar oldu İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları
Altın bugün ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları
09:21
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
09:15
Fenomen dizi set hazırlığındaydı, ikinci sezon başlamadan fişi çekildi
Fenomen dizi set hazırlığındaydı, ikinci sezon başlamadan fişi çekildi
09:05
Kulisler hareketli İki vekil CHP’ye geçiyor
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 22:55:23. #7.11#
SON DAKİKA: Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Rolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.