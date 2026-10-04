Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye depremlerinde can kaybı yok dedi, saha taraması sürecek - Son Dakika
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Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye depremlerinde can kaybı yok dedi, saha taraması sürecek

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Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye depremlerinde can kaybı yok dedi, saha taraması sürecek
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Adana ve Osmaniye'deki depremler sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Vali Mustafa Yavuz, Adana'daki GAMER'de açıklama yaptı. Vali Yavuz eğitim-öğretimin süreceğini, Çelik can kaybı ve sağlık sorunu olmadığını, saha taramasının devam edeceğini söyledi.

VALİ YAVUZ: EĞİTİM ÖĞRETİM DEVAM EDECEK

Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremler sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Vali Mustafa Yavuz, Adana'daki İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, personelin sahada aktif bir şekilde rol aldığını belirterek okulların eğitim-öğretimine devam edeceğini söyledi.

ÖMER ÇELİK: DEPREMLER HAKLI OLARAK TEDİRGİNLİK YARATTI

Ömer Çelik de, Adana'nın 6 Şubat depremlerinde de etkilenen bir bölge olduğunu kaydederek, depremlerin haklı olarak tedirginlik yarattığını anlattı. Ömer Çelik şunları söyledi:

"Yüzyılın felaketi denilen 6 Şubat depremlerinde gerçekten çok büyük bir sıkıntıyla, büyük acılarla karşı karşıya kaldık. Neredeyse Avrupa'daki pek çok ülkenin yüzölçümünden daha büyük bir alanda deprem sebebiyle büyük bir yıkım oldu. Canlarımızı kaybettik. Günlerce bununla mücadele edildi. Doğrudan hemen her toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyla bizzat ilgilenmesi, hemen her toplantıda gerek Bakanlar Kurulu'nda, gerek partimizle yaptığı toplantılarda bunu birinci gündem maddesi yapması sayesinde deprem bölgelerinde bütün şehirlerimizi ayağa kaldırdık. Yani 10 yıllar sürer denilecek yaralar sarılmaya büyük oranda başlandı ve bunlar büyük oranda başarıldı. Kaybettiğimiz canlara rahmet diliyoruz. Onları hiç unutmayacağız. Ne yaparsak yapalım onların acısını unutamayız, onları geri getiremeyiz. Ama onların ailelerine, onlardan geri kalanlara daha iyi yaşam koşulları oluşturmak, depreme dayanıklı şehirler oluşturmak için bu büyük mücadele, bir milli mücadele ruhuyla verildi. O zaman vatandaşımız, devletimizin gayretleri, hepsi bir araya gelerek; vatandaşımızın büyük fedakarlıkları bunu ortaya koydu. O sebeple bundan sonrası için, depremler sonrasında devletimizin kurumlarına Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat çerçevesinde çok kapsamlı çalışmalar yapıldı."

'HERHANGİ SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN VATANDAŞIMIZ YOK'

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz deprem gerçeğiyle beraber yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Adana Saimbeyli, Feke, Osmaniye bugün bundan etkilendi. Ülkemizin başka bölgeleri de etkileniyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda, bütün kurumlarımız anında organize olacak bir model geliştirdiler. 7 gün 24 saat esasına göre herhangi bir yerde bir deprem olduğu zaman bütün kurumlarımız en güçlü şekilde sahaya iniyorlar ve tek bir vatandaşımızı bile sahipsiz bırakmıyorlar. 6 Şubat depremlerine gelinceye kadar depremle yaşamamızın pek çok aşaması var, hikayesi var ama gerçekten o depremler Avrupa'daki pek çok ülkenin yüz ölçümünden daha fazla büyük bir şekilde ülkemizi vurdu, canlarımızı kaybettik. Bundan sonrası ile ilgili ders çıkarmak için de bu modeller geliştirildi. Bugün Adana Saimbeyli, Feke hattında ve Osmaniye'de bu gerçekleşti. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Allah'a çok şükür bütün ekiplerimiz sahada. Herhangi bir can kaybı yok. Herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok."

'SAHA TARAMASI DEVAM EDECEK'

Bütün personellerin sahada aktif olarak çalıştığını belirten Çelik, yaşlılar ve özellikle çocuklar için bakanlık tarafından psikososyal destekler verildiğini kaydeden Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada AFAD, Kızılay, jandarma, polis, bütün sağlık ekiplerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, 112 Acil, Çevre, Şehircilik Bakanlığımıza bağlı birimler ve bütün devlet kurumları tam bir organizasyon içerisinde bu bahsettiğimiz Kriz Koordinasyon Merkezi'nde, valimizin başkanlığında, aynı şekilde Osmaniye'de de bir deprem gerçekleşirse de başka bir ilimizde anında buna müdahale ediyorlar. Bu model Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulmuş ve 7 gün 24 saat esasına göre sahadan hiç ayrılmadan ve hiç çekinmeden gerçekleşen bir modeldir. Allah'a şükür bu sefer bir sarsıcı, üzücü durumla karşı karşıya değiliz. Bunun saha taraması devam edecek. En ufak bir etkilenen vatandaşımız varsa ona ulaşılmaya çalışılacak."

'RESMİ KURUMLARIN AÇIKLAMALARINI DİNLEMEK LAZIM'

Dezenformasyona karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirten Çelik, özellikle sanal medyada depremle alakası olmayan, başka yerlerle alakası olan ya da geçmişteki depremlerle alakalı bir takım görüntüler koyulduğunu anlattı. Ömer Çelik şöyle konuştu:

"Her depremde bunlar sanki gerçekleşmiş gibi panik yaratacak şekilde, halkımızı yanlış bilgilendirecek şekilde bunlar servis ediliyor. O sebeple bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Özellikle valiliğin sosyal medya hesapları, kaymakamlıkların sosyal medya hesapları, bütün bu birimlerimizin, AFAD'ımızdan diğer birimlere kadar sosyal medya hesapları dikkatle takip edilmeli. Bu tür dezenformasyonlara kulak verilmemelidir. Polisimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, sağlık ekiplerimiz, çevre şehircilik ekiplerimiz hepsi sahadadır. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntılı durum gördüklerinde, herhangi bir hasar veya tespit edilemeyen durum gördüklerinde lütfen bu sahada çalışan arkadaşlarımıza hemen iletsinler. Özellikle muhtarlarımıza iletsinler. Muhtarlarımız hemen resmi kurumlarla bağlantı kursun. Oraya anında müdahale edileceği, anında orayla ilgilenileceği görülecektir. Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana açısından, hem Osmaniye'miz açısından herhangi bir sıkıntı gözükmedi."

'OKULLARIMIZDA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK'

Okullarda da herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Çelik, "Okullarımız çok önemli. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. Sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir, okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler" dedi.

'BÜTÜN KURUMLAR SAHADA AKTİF ÇALIŞIYOR'

Bütün kurumların sahada aktif çalıştığını belirten Çelik, bütün bu kurumlar bugün de yarın da öbür gün de 7 gün 24 esasına göre sahayı taramaya devam edeceklerini vurguladı. Ömer Çelik konuşmasını şöyle tamamladı:

"Temel prensip, tek bir vatandaşımız bile yalnız kalmayacaktır. Kendisine ulaşılamamış herhangi bir vatandaşımız varsa, söylediğim gibi sahadaki resmi görevlilerimize derhal başvursun. İster muhtarlarımız aracılığıyla bunu iletsin, ister polisimize, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, sağlık ekiplerimize, çevre şehirciliğe, 112 Acil'e, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekiplerimize, sahada kim varsa, AFAD ekiplerimize bunu söylesin. Kriz Koordinasyon Merkezi 7 gün 24 saat esasına göre hem Adana'da deprem olduğu anda hem Osmaniye'de çalışıyor. Valilerimiz işin başında, devlet kurumları işin başındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan bu modelin esası, hiçbir vatandaşımız yalnız kalmayacaktır. Devlet vatandaşının yanında ve hizmetindedir. O sebeple bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek. Şu anda herhangi gelen bir olumsuz rapor yok. Fakat olumsuz rapor olmamasıyla da hiç kimse yetinmiyor. Atlanan en ufak bir şey var mı diye bu çalışmalar bu şekilde devam edecek. Milletimize geçmiş olsun. Bölgemize, Adana'mıza, Osmaniye'mize geçmiş olsun. Cenab-ı Allah ülkemizi her türlü felaketten muhafaza etsin."

Kaynak: DHA
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