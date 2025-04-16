Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'i Ziyaret Etti

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hastanedeki Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

16.04.2025 20:30
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(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Çelik, "Siyaset adamı olarak, bir sanatçı olarak, hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı.

Hastane önünde açıklama yapan Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisine şifalar diliyoruz. Tabii ilk andan itibaren,  sağ olsun hocalarımız alanında en yetkin doktorlar, hadise olur olmaz buraya gece yarısı hemen intikal ettiler ve müdahale ettiler. Çok uzun bir tedavi süreci, ameliyat sürecinin sonunda şu an da yoğun bakımda. Şu an hocamızdan aldığımız bilgiye göre, durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Onun için hem değerli ailesine hem vatandaşlarımıza hem TBMM'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepimiz şifa bulması için dua ediyoruz.

Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde, bu rahatsızlığından söz açılırdı ve biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferde 'İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım, bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım, ondan sonrası kolay' derdi. 'Emanetin sahibi Allah'tır' derdi. Biz de her zaman 'aman sağlığına dikkat et, aman sağlığın konusunda titiz ol' derdik. Meclis'te bazen mesai bittikten sonra yasama çalışmaları, geceleri bu son süreçte geç saatlere kadar sohbetlerimiz oluyordu. Uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Siyaset adamı olarak, bir sanatçı olarak, hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun için dua ediyoruz. Onun güçlü karakteri, zor zamanlardan yetişmiş, büyümüş, gelmiş olarak iradesi, inşallah bu süreçleri de atlatmasını da sağlar. Bir kere daha yüce Meclis'e, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"İnşallah, sağlıklı neticeyi alırız"

Değerli ailesiyle görüştük, hocalarımız sağ olsunlar alanlarının Türkiye'de en iyileri, en yakın şekilde takip ediyorlar. Bize düşen dua etmek. İnşallah Sırrı Süreyya Önder'i en yakın zamanda yine en sağlıklı haliyle, güler yüzüyle, umuduyla aramızda görmeyi diliyoruz. Çünkü onun en büyük özelliği en zor zamanlarda bile umudunu koruması ve her zaman için iradesini sağlam tutmasıdır. Partimiz adına, bütün arkadaşlarımız adına bir kere daha geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum. Sağlığı için dua etmeye devam ediyoruz. İnşallah, sağlıklı neticeyi alırız."

Ömer Çelik, açıklamasından sonra bir gazetecinin, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Terörsüz Türkiye sürecinde önemli olan iradedir. Bu irade çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu irade, Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı bütün kesimlerden ortaya koyulan, bu süreci yürütmekle ilgili olumlu yaklaşımlar. DEM Parti'nin yaptığı ziyaretler, yaptığımız görüşmeler çerçevesinde sürecin yol haritası belli. Dolayısıyla bununla ilgili olarak tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok büyük. Geçmiş dönemlerde de büyük tecrübesiyle bu sürece katkı vermişti. Ayrıca her kesim arasında köprü olan karakteri icabıyla, onun tabii son derce kıymetli bir yeri var ama eminim şu anda hasta yatağında onun da en büyük arzusu bu sürecin akamete uğramadan, hedeflerine ulaşacak şekilde ilerlemesi olacaktır. Dolayısıyla hem memleketimizin selameti açısından hem de Sırrı Süreyya kardeşimizin dileğinin o olduğunu biliyoruz. Biz süreci aynı titizlikle, aynı iradeyle yürütmeye ve hedefine ulaştırmaya gayret edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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