AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin İradesi Barıştan Yana - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin İradesi Barıştan Yana

13.04.2026 20:00
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ateşkes ortamının sağlanması gerektiğini ve ABD ile İsrail'in saldırılarının bölgesel güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin barış görüşmelerine katkıda bulunduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ateşkes ortamının sağlanması gerektiğini vurguladı. ABD ve İsrail'in haksız saldırılarının ardından bölgesel ve küresel güvenlik açısından vahim sonuçlar ortaya çıktığını, hatta NATO ve Batı ittifakında çatlaklar oluşabileceğini ifade etti.

Çelik, İsrail'in barışı sabote etmeye devam ettiğini, Lübnan'da insansızlaştırma ve Batı Şeria'yı Gazzeleştirme çabalarını eleştirdi. Türkiye'nin barış görüşmelerine katkı vermeye devam ettiğini, Cumhurbaşkanı'nın dirayetli siyasetinin bir pusula olduğunu belirtti. Netanyahu'nun saldırılarına rağmen, Türkiye'nin muhalefet partileri dahil birlik gösterdiğini ve bu durumun takdire şayan olduğunu söyledi.

Ayrıca, Fransa'daki Lafarge firmasının teröre destekten mahkum edilmesini ibretlik olarak değerlendirdi. Uganda ile ilgili açıklamaların yanlış olduğunu, Türkiye'nin dostluk sesi yönelttiğini vurguladı.

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin İradesi Barıştan Yana - Son Dakika

SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin İradesi Barıştan Yana - Son Dakika
