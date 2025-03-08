Ömer Fethi Gürer: Fahiş Fiyat İktidarın Uygulamalarıyla Oluşmaktadır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ömer Fethi Gürer: Fahiş Fiyat İktidarın Uygulamalarıyla Oluşmaktadır

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fahiş fiyatın iktidarın uygulamaları nedeniyle oluştuğunu belirterek "Tarım Kredi Kooperatifi marketleri dahi piyasadan daha yüksek fiyatla ürün satıyor. Ayrıca zincir oluşturan marketler aracısız üretim sağlıyor. O ürünler de en az pazar yerinde beş el değiştirip oluşan ürünle aynı etiketle satılıyor. Sorun, daha çok üretim, daha düşük girdi maliyeti, hal yasası ve market yasası çıkarılması, belediyelerin kısıtlanan yetkilerinin artırılması ve kamucu bir anlayışla rekabetçi kamu fabrikalarının yeniden oluşturulmasıdır. Fiyat artışı çağrılarla değil, etkili piyasa denetimi ve düzeni sağlamakla olur” dedi.

08.03.2025 16:00  Güncelleme: 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fahiş fiyatın iktidarın uygulamaları nedeniyle oluştuğunu belirterek "Tarım Kredi Kooperatifi marketleri dahi piyasadan daha yüksek fiyatla ürün satıyor. Ayrıca zincir oluşturan marketler aracısız üretim sağlıyor. O ürünler de en az pazar yerinde beş el değiştirip oluşan ürünle aynı etiketle satılıyor. Sorun, daha çok üretim, daha düşük girdi maliyeti, hal yasası ve market yasası çıkarılması, belediyelerin kısıtlanan yetkilerinin artırılması ve kamucu bir anlayışla rekabetçi kamu fabrikalarının yeniden oluşturulmasıdır. Fiyat artışı çağrılarla değil, etkili piyasa denetimi ve düzeni sağlamakla olur" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, fiyat denetimi ve kar marjı uygulaması oluşmadan gıdada sorunların bitmeyeceğini ifade ederek, "İthalatta piyasayı dengelemek değil, birileri için haksız kazanç kapısına dönüştü. Daha çok üretim sağlamalıyız" dedi. Gürer, "Hızla kamucu bir anlayışla yerel yönetim yetkilerini artırıp piyasa denetimi uygulamasına geçilmelidir. Fahiş fiyat, iktidarın uygulamaları ile oluşmaktadır. Enerji, akaryakıt, tohum, gübre, ilaç ve diğer girdi fiyat artışları, ilk düğme yanlış iliklendiğinden dolayı oluşmaktadır" ifadesini kullandı.

Yemde ve gübrede dışa bağımlılığın ürün zamlanmasına neden olduğunu kaydeden Gürer, "Tüm girdiler artarken düşük alım fiyatı çiftçiyi bitirir. Bu ürünleri alan aracılar eliyle son satış noktasına kadar en az dört el değiştirip dört kez de fiyat katlıyor. Vatandaşın alım gücü daraldığı için rafta ürün fiyatı o ürüne erişimini engelliyor. Fahiş fiyat yaratan doğrudan iktidar olmasına karşın, sorumluluğu üstlenmeyip sürekli hedef saptırılarak gerçekler görülmesin isteniyor. Fahiş fiyatı mevcut sistem oluşturuyor" dedi.

"Fiyat artışı çağrılarla değil, etkili piyasa denetimi ve düzeni sağlamakla olur"

Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli fahiş fiyatlar için farklı çağrıları olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Hayat pahalılığına karşı olarak vatandaşa boykot çağrısı yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır' dedi. Son olarak esnaflarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez, 'Son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatan bu tamahkarlara esnaf kardeşimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Ahi ahlakına sahip olmanın sizlere kazandırdığı değerleri, açgözlü ve fırsatçı esnaf ahlakından mahrum bir avuç kişinin dinamitlemesine müsaade etmemelisiniz' ifadelerini kullandı.

Biliniyorsa gereği yapılmalıdır. Mahalle ve çarşıda esnaf, AVM'ler karşısında en sorunlu süreçleri yaşıyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketleri dahi piyasadan daha yüksek fiyatla ürün satıyor. Ayrıca zincir oluşturan marketler aracısız üretim sağlıyor. O ürünler de en az pazar yerinde beş el değiştirip oluşan ürünle aynı etiketle satılıyor. Sorun, daha çok üretim, daha düşük girdi maliyeti, hal yasası ve market yasası çıkarılması, belediyelerin kısıtlanan yetkilerinin artırılması ve kamucu bir anlayışla rekabetçi kamu fabrikalarının yeniden oluşturulmasıdır. TMO ve Et-Süt gibi kuruluşların ithalatçı değil, yerli çiftçiyi destekleyen kuruluşlara dönüşmesi gibi çözüm yolları vardır. Fiyat artışı çağrılarla değil, etkili piyasa denetimi ve düzeni sağlamakla olur."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer: Fahiş Fiyat İktidarın Uygulamalarıyla Oluşmaktadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:51:55. #7.12#
SON DAKİKA: Ömer Fethi Gürer: Fahiş Fiyat İktidarın Uygulamalarıyla Oluşmaktadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.