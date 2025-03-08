Ömer Fethi Gürer: Fahiş Fiyat İktidarın Uygulamalarıyla Oluşmaktadır

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fahiş fiyatın iktidarın uygulamaları nedeniyle oluştuğunu belirterek "Tarım Kredi Kooperatifi marketleri dahi piyasadan daha yüksek fiyatla ürün satıyor. Ayrıca zincir oluşturan marketler aracısız üretim sağlıyor. O ürünler de en az pazar yerinde beş el değiştirip oluşan ürünle aynı etiketle satılıyor. Sorun, daha çok üretim, daha düşük girdi maliyeti, hal yasası ve market yasası çıkarılması, belediyelerin kısıtlanan yetkilerinin artırılması ve kamucu bir anlayışla rekabetçi kamu fabrikalarının yeniden oluşturulmasıdır. Fiyat artışı çağrılarla değil, etkili piyasa denetimi ve düzeni sağlamakla olur" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, fiyat denetimi ve kar marjı uygulaması oluşmadan gıdada sorunların bitmeyeceğini ifade ederek, "İthalatta piyasayı dengelemek değil, birileri için haksız kazanç kapısına dönüştü. Daha çok üretim sağlamalıyız" dedi. Gürer, "Hızla kamucu bir anlayışla yerel yönetim yetkilerini artırıp piyasa denetimi uygulamasına geçilmelidir. Fahiş fiyat, iktidarın uygulamaları ile oluşmaktadır. Enerji, akaryakıt, tohum, gübre, ilaç ve diğer girdi fiyat artışları, ilk düğme yanlış iliklendiğinden dolayı oluşmaktadır" ifadesini kullandı.

Yemde ve gübrede dışa bağımlılığın ürün zamlanmasına neden olduğunu kaydeden Gürer, "Tüm girdiler artarken düşük alım fiyatı çiftçiyi bitirir. Bu ürünleri alan aracılar eliyle son satış noktasına kadar en az dört el değiştirip dört kez de fiyat katlıyor. Vatandaşın alım gücü daraldığı için rafta ürün fiyatı o ürüne erişimini engelliyor. Fahiş fiyat yaratan doğrudan iktidar olmasına karşın, sorumluluğu üstlenmeyip sürekli hedef saptırılarak gerçekler görülmesin isteniyor. Fahiş fiyatı mevcut sistem oluşturuyor" dedi.

"Fiyat artışı çağrılarla değil, etkili piyasa denetimi ve düzeni sağlamakla olur"

Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli fahiş fiyatlar için farklı çağrıları olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Hayat pahalılığına karşı olarak vatandaşa boykot çağrısı yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır' dedi. Son olarak esnaflarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez, 'Son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatan bu tamahkarlara esnaf kardeşimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Ahi ahlakına sahip olmanın sizlere kazandırdığı değerleri, açgözlü ve fırsatçı esnaf ahlakından mahrum bir avuç kişinin dinamitlemesine müsaade etmemelisiniz' ifadelerini kullandı.

Biliniyorsa gereği yapılmalıdır. Mahalle ve çarşıda esnaf, AVM'ler karşısında en sorunlu süreçleri yaşıyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketleri dahi piyasadan daha yüksek fiyatla ürün satıyor. Ayrıca zincir oluşturan marketler aracısız üretim sağlıyor. O ürünler de en az pazar yerinde beş el değiştirip oluşan ürünle aynı etiketle satılıyor. Sorun, daha çok üretim, daha düşük girdi maliyeti, hal yasası ve market yasası çıkarılması, belediyelerin kısıtlanan yetkilerinin artırılması ve kamucu bir anlayışla rekabetçi kamu fabrikalarının yeniden oluşturulmasıdır. TMO ve Et-Süt gibi kuruluşların ithalatçı değil, yerli çiftçiyi destekleyen kuruluşlara dönüşmesi gibi çözüm yolları vardır. Fiyat artışı çağrılarla değil, etkili piyasa denetimi ve düzeni sağlamakla olur."