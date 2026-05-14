Ömer Özel'den Hastaneye Önemli Bağış

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı hayırsever iş insanı Ömer Özel, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışta bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Patoloji Laboratuvarının teknik altyapısını güçlendirecek önemli bir bağış gerçekleştirildi.

Özel tarafından patoloji laboratuvarında kullanılmak üzere doku takip cihazı, mikrotom cihazı, boyama-kapama sistemi ile 2 patoloji araştırma mikroskobu desteğinde bulunuldu.

Destek sayesinde, hastalara sunulan patoloji laboratuvar hizmetlerinin daha üst seviyeye taşınması ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması adına önemli bir katkı sağlandı.