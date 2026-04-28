OMODA & JAECOO, Pekin Otomobil Fuarı'nda OMODA 4 ve OMODA 7'yi Tanıttı

OMODA & JAECOO, 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda OMODA 4 ve OMODA 7 modellerini ilk kez birlikte sergiledi. Markanın üçüncü yıl dönümü ve küresel satışlarının 1 milyon adedi aşmasıyla aynı döneme denk gelen etkinlikte, yenilikçi tasarım ve akıllı teknolojiler öne çıktı.

OMODA 7, 'En Güzel Crossover' olarak konumlandırıldı ve cesur tasarımıyla dikkat çekti. OMODA 4 ise 'cyber mecha' tasarım anlayışı ve AI Cabin teknolojisiyle genç kullanıcılara hitap ediyor. Yılın ikinci yarısında VPD otomatik park teknolojisine sahip versiyonun da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Küresel büyüme stratejisi kapsamında 69 ana pazara giriş yapan marka, 1.364 bayiden oluşan bir ağ kurdu. 2027 yılı için yıllık 1 milyon adetlik satış hedefi doğrultusunda ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.