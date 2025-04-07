OMÜ 50. Yılını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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OMÜ 50. Yılını Coşkuyla Kutladı

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 50. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen törenle kutladı.

07.04.2025 15:16
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Samsun'da 1975 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50'nci yılında tören düzenlendi.

Kurupelit Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, anıta çelenk sundu.

Rektör Aydın, burada yaptığı konuşmada, OMÜ'nün 1 Nisan 1975'te kurulduğunu söyledi.

1973'te Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak eğitime başlayan Samsun Tıp Fakültesinin OMÜ'ye bağlandığını dile getiren Aydın, "1975 yılında Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi, 1976 yılında da Ziraat Fakültesi kurulmuştur. 1982 yılında ise Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi de üniversitemize bağlanmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinden ayrılan bazı birimler Amasya, Ordu ve Sinop'ta üç yeni üniversite kurulmasına öncülük etmiştir. Bu sürecin dördüncü ve son halkası ise 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi olmuştur." dedi.

OMÜ'nün araştırma üniversitesi olma hedefi ve uluslararasılaşma misyonuyla çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"1975 tarihinde kurulmuş ve 50 öğrenci ile eğitim hayatına başlayan üniversitemiz, 6 binin üzerindeki idari ve akademik personeli ve 50 bine varan öğrencisiyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Fakülteleri, yüksekokulları, enstitüleri, araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi, teknoparkı, sağlık uygulama ve araştırma hastaneleri ile 50 yıl önce başladığı yolculuğuna azimle ve kararlılıkla devam etmektedir. Hedefimiz, OMÜ'yü ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir araştırma üniversitesi olarak konumlandırmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, bilimsel araştırmalara daha fazla yatırım yapmaya, akademik standartları yükseltmeye ve üretilen bilgiyi toplumun yararına dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Elli yıllık geçmişlerinin kendilerine bıraktığı büyük mirasın farkında ve bu mirasın yüklediği sorumlulukların bilincinde olduklarını aktaran Aydın, "Bu vesileyle, bugün OMÜ Vakfı'na dönüşmüş olan OMÜ'yü Kurma Derneği Üyeleri ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Tahsin Tuncalı nezdinde üniversitemizin gelişimine katkı sağlamış tüm yöneticilerimize, bizlerden desteğini esirgemeyen il protokolümüze, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve bütün OMÜ ailesine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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