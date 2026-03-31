OMÜ'de Kolu Kopan Öğrenciye Ameliyat

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kolu kopan öğrenciye kompleks bir ameliyat süreci başlattı.

OMÜ'DEN KOLU KOPAN ÖĞRENCİYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, kolu kopan öğrencinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özgen, "Hastamız sabah bize geldiğinde kısmen anestezi altında ve entübe edilmişti. O haliyle değerlendirme yaptığımızda bir iki küçük problem dışında hayatı tehdit eden diğer organlarda hasar görmedik. Beyinde hafif bir kanaması var müdahale gerektirmeyen. Akciğerde hafif bir kanaması var ama kol, üst kolu kopmuş haliyle bize geldi. Bu tip hastalarımızda 3 bölümü ilgilendiriyor. Kalp damar cerrahisi, ortopedi ve plastik cerrahi. 3 bölümümüzün de öğretim üyeleri hastamızı değerlendirdiler. O şekilde ameliyata aldılar. Ameliyatta öncelik olarak kopmuş olan kolun kanlandırılması ve zaman uzatılması gerekiyor. Buna pervizyon işlemi diyoruz. Şu an itibariyle de kemik kısmını platin ile tamir etme aşamasındalar. Ondan sonra damarların ve sinirlerin ağızlaştırılması işlemi yapılacak ama ameliyat devam ediyor. Operasyonun akşam saatlerine kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Takılacak kol ne kadar başarılı olacak, onu şu anda söyleme şansımız yok. Tutması için dua ediyoruz. Tutmaması konusunda da yapılacaklar konusunda tedbirimizi aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:34:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.