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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerinin yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ünal, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen 147 fotoğrafı inceleyerek seçkideki fotoğraflara oy verdi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
04.01.2024 - 16:42,
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerinin yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünal, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Rektör Ünal, seçkideki "Deprem-Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün çektiği "Hoş geldin" isimli fotoğrafını, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Belal Khaled'in "Haykırış" adlı fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek" adlı fotoğraflarını seçen Ünal, Çevre ve yaşam kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" isimli fotoğrafına, "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yavuz Ünal, Türkiye, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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