OMÜ Tanyeli SİHA Takımı TEKNOFEST'te Derece Hedefliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde kurulan Tanyeli SİHA Takımı, TEKNOFEST 2025 Savaşan İHA Yarışması'nda derece elde etmeyi hedefliyor.

Çeşitli mühendislik bölümlerinden oluşan 9 kişilik ekip geliştirdiği insansız hava aracıyla Savaşan İHA Yarışması'nda finale kalan ilk 10 takımdan biri oldu.

Ekibin geliştirdiği 4,5 kilogram taşıma kapasitesine sahip modüler yapıdaki İHA, otonom kalkış, uçuş ve iniş kabiliyetlerinin yanı sıra gelişmiş görev algoritmalarıyla öne çıkıyor.

Tanyeli SİHA Takımı, teknik üstünlüğü ve yüksek manevra performansıyla dikkati çeken İHA ile Baykar yürütücülüğünde düzenlenen 27 Ağustos-7 Eylül'de Çanakkale Gökçeada'da başlayacak TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda birincilik hedefliyor.

Ekibin kaptanı Şevval Alim, AA muhabirine, geliştirdikleri İHA'nın pilotluğunu yaptığını ve yazılımında yer aldığını söyledi.

8 aylık bir süre içinde çalışmalarını sürdüklerini aktaran Alim, ilk yarışma senelerinde final görmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Yarışmadan bahseden Alim, "İki tane ana görevimiz var. Birisi kamikaze dalış yaparak yerdeki hedef QR kodu okutmamız diğeri de hedef hava aracına kilitlenmemiz. İki görevimiz de çok kritik ve biz bunlar için çeşitli testler yapıyoruz. Özellikle kilitlenme bizim için çok önemli. Bu yüzden de şu anda iki uçakla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yarışma için çok heyecanlı olduklarını aktaran Alim, "Güzel bir derece elde etmek istiyoruz, hem üniversitemizi hem de ülkemizi bir nevi gururlandırmak için çünkü burada yaptığımız her şeyi kendimiz üretiyoruz yazılım gibi... Bu işin zaten en kritik bileşen noktalarından birisi de yazılımı." ifadesini kullandı.

Baykar'ın çalışmaları gençlere ilham veriyor

Ekibin aviyonik sistemlerinde yer alan Mehmet Balcı, takım arkadaşlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Sorumlu oldukları görevlerin içinde otonom takip olduğunu aktaran Balcı, "Bunun için de kendimize bir hedef hava aracı belirledik, önce bunu uçuracağız. Daha sonra kontrol bilgisayarımızın bulunduğu uçağı uçuracağız ve takip etmeye çalışacağız. Bu daha önce testi gerçekleştirilmiş bir şey değil takımlar arasında. Bu nedenle de bizim için büyük önem arz ediyor bu test. Bunu deneyip finale gitmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Baykar'ın çalışmalarının kendilerine ilham verdiğini dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"AKINCI olsun, KIZILELMA olsun bunlardan esinlenerek çalışmamıza devam ediyoruz. Yaklaşık 3 yıldır TEKNOFEST'e katılıyorum SİHA kategorisinde bu yıl ilk defa yarışacağım ve gerçekten zorlu bir kategori. Yarışma neticesinde birinci olmayı kesinlikle hedefliyoruz ve uzun süredir bunun için emek harcıyoruz, yarışmada derece elde ederek üniversitemizi, bizi sevenleri ve bizi destekleyenleri gururlandırmayı istiyoruz."