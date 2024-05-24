On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldı - Son Dakika
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On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldı

On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa\'da cuma namazını kıldı

İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen on binlerce Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldı. İsrail polisi, kimlik kontrolü yaparak bazı Filistinlilerin girişine izin vermedi ve arbede yaşandı. Cuma hutbesinde Gazze için dua edildi ve Filistin halkının mücadelesinin galip geleceği vurgulandı. Cuma namazı sonrası Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mescid-i Aksa'nın statüsü hakkında Ürdün'ün vesayet hakkı bulunuyor, ancak İsrail'in tek taraflı kararıyla Yahudilerin ibadet etmesine izin veriliyor.

24.05.2024 15:27
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On binlerce Filistinli, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs sakini ile İsrail vatandaşı on binlerce Filistinli, sabah saatlerinden itibaren cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı; bazılarının girişine izin vermedi.

Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda ise kimlik kontrolü yapan İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Burada Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, bir Filistinliyi darbettikten sonra gözaltına aldı.

Hutbede Gazze için dua edildi

Mescid-i Aksa'da cuma hutbesini okuyan Şeyh Muhammed Selim, İsrail'in Gazze Şeridi'ne açtığı savaşın daha büyük savaşların başlangıcı olduğuna dikkati çekerek, Filistinlilere sabır ve sebat vurgusu yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik katliamların dünyanın gözü önünde gerçekleştiğine işaret eden Şeyh Selim, zulmün ebedi olmayacağını ve Filistin halkının mücadelesinin galip geleceğini belirtti.

Şeyh Selim, hutbesinin sonunda Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkı ve Mescid-i Aksa için dua etti.

Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Cuma namazı sonrası ayrıca Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, 40 bin Filistinlinin Harem-i Şerif'te cuma namazı kıldığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldı - Son Dakika

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