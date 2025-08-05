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Ön Yargı ve Kadın Çalıştayı İstanbul'da Başladı

Ön Yargı ve Kadın Çalıştayı İstanbul\'da Başladı
05.08.2025 14:50
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KADEM ve AMSS işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, Müslüman kadınların karşılaştığı ön yargıları ele alıyor.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS) işbirliğinde düzenlenen "Bias and Women" (Ön Yargı ve Kadın) çalıştayı İstanbul'da başladı.

Beykoz'da bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği Başkanı Dr. Anas Al-Shaikh-Ali ile alanında öncü akademisyenler, diplomat ve uzmanlar katıldı.

Çalıştaya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Bayraktar, KADEM tarafından yapılan birçok akademik çalıştay serisinin bir parçasında olduklarını, ön yargı ile kadını konu alan bir çalıştay düzenlediklerini belirtti.

Ön yargının kadınların sosyal hayatta çok ciddi boyutlarda yaşadıkları bir mesele olduğunu aktaran Bayraktar, "Müslüman kadınlar olarak, özellikle de Müslümanlığını göstererek yaşayan, ön yargıyı farklı katmanlarda yaşayan kadınlar olarak da buradayız. Bu ne yazık ki kadınların entelektüel kimliğini, toplumdaki çeşitli fonksiyonlarını perdeleyen bir hal almış durumda." diye konuştu.

Bayraktar, "Biz de profesyonel kimliklerimizle, entelektüel kapasitemizle, bazen anneliğimizle, bazen başka çeşitli kimliklerimizle toplumda var olmak isteyen ve bunlarla saygı görmek isteyen insanlar olarak tabii ki ön yargılara karşı mücadele ediyoruz." dedi.

Bu çalıştayda da bunun bir akademik altlığını yapacaklarını belirten Bayraktar, "Aramızda çok kıymetli katılımcılarımız var. Çok verimli bir çalıştay olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Müslüman kadının maruz kaldığı bu ayrımcılıkları masaya yatırarak tartışmak istiyoruz"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da KADEM olarak kuruldukları günden bu yana, kadına dair her konuda, kadınların maruz kaldığı hak ihlalleriyle, eşitsizliklerle, ayrımcılıklarla mücadele ettiklerini belirtti.

Çalıştayın amacına değinen Sarı, "Burada kadınların görünmeyen ama maruz kaldıkları, her alanda hukuk, akademi, iş, çalışma hayatında maruz kaldıkları ayrımcılıkları, ön yargıları ve özellikle Müslüman kadının maruz kaldığı bu ayrımcılıkları masaya yatırarak tartışmak istiyoruz. Önemli başlıkları masaya yatırıyoruz ve bekliyoruz ki bu çalıştayın çıktıları, sonuç raporları hazırlandığında bunlarla politikalarımızı yürütelim, geliştirelim. Bize de katkı sağlasın." diye konuştu.

Sarı, KADEM'in uluslararası ve ulusal olarak gerçekleştirdiği bu tür zirvelerde, özellikle kadın haklarına ilişkin çok farklı sesleri dillendirdiğini, vizyonunu göstererek farklı görüşlere de yer verdiğini vurgulayarak, "Bu çalıştayımızdan da çıkacak kadına dair her türlü fikri bize yol gösterici olarak bundan sonraki çalışmalarımızda, politika yapımında kullanmak istiyoruz. Çalıştay sonucunda çok güzel bir rapor çıkacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Müslüman kadınların sosyal, siyasal, akademik ve kültürel alanlarda karşılaştıkları ön yargıların disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacağı çalıştay yarın da devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ön Yargı ve Kadın Çalıştayı İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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