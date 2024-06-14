Onaylı Randevu Sistemi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde poliklinik kapasitesi arttı - Son Dakika
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Onaylı Randevu Sistemi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde poliklinik kapasitesi arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Onaylı Randevu Sistemi sayesinde poliklinik kapasitesinin yüzde 50'den fazla arttığını, randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya gelindiğini bildirdi. Bakan Koca, hastane çalışanlarına ve hastalarına teşekkür etti.

14.06.2024 10:47
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Onaylı Randevu Sistemi sayesinde poliklinik kapasitesinin yüzde 50'den fazla arttığını, randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya gelindiğini bildirdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde dün yapılan Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Bakan Koca, kısa süre önce devreye alınan Onaylı Randevu Sistemi'nin bu hastanedeki ilk sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Onaylı Randevu döneminde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: İlk sonuçlar. Poliklinik kapasitemizi yüzde 50'nin üzerinde artırdık. Randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı.

Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini yüzde 50'den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Onaylı Randevu Sistemi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde poliklinik kapasitesi arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Onaylı Randevu Sistemi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde poliklinik kapasitesi arttı - Son Dakika
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