YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Gönüllülük Çalışma Dersi Alan Üniversite Öğrencileri, Bayram Öncesi 300 Öğrenciye Giyim Yardımında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gönüllülük Çalışma Dersi Alan Üniversite Öğrencileri, Bayram Öncesi 300 Öğrenciye Giyim Yardımında Bulundu

Geniş Video İzle

Erzurum'da bulunan bir üniversitede 'Gönüllülük Çalışma' dersi alan 100 öğrenci, derste öğrendikleriyle bayram öncesi 300 öğrenciye giyim yardımında bulundu. Öğrenciler, topladıkları yardımlarla ihtiyaç sahibi çocukları giydirdi ve projelerini başarıyla tamamladı.

03.04.2024 10:21  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önce "Gönüllülük Çalışma" dersini aldılar sonra gönülleri fethettiler

Erzurum'da 100 üniversite öğrencisi, 300 minik yüreği bayram öncesi sevindirdi

ERZURUM - Üniversite öğrencileri önce "Gönüllülük Çalışma" dersini aldılar sonra derste öğrendikleriyle Erzurum'da bayram öncesi 300 öğrenciye giyim yardımında bulundular.

Daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan protokol ile üniversitelerde "Gönüllülük Çalışma" dersi getirilmişti. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde de 100'den fazla öğrenci dönem başından bu dersi seçti. Derste öğrendikleriyle ortaya çıkardıkları proje çalışması çerçevesinde bağış toplayan öğrenciler, bayramda ihtiyaç sahibi çocukları baştan ayağa giydirebilmek için yardımseverlerden yardım topladı. Toplanan yardımlarla Erzurum'daki 4 okuldaki 300 öğrenciyi bayram öncesi sevindirildi.

'Bu Bayram Beni Sen Giydir'

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden Doç. Dr. Sevinç Namlı, üniversitede ortak seçmeli dersi olarak 'Gönüllülük çalışmaları' dersi olduğunu belirterek, "Bu ders kapsamında öğrencilerimizle beraber her yıl çeşitli projeler geliştiriyoruz. Öğrencilerimizle 'Bu Bayram Beni Sen Giydir' projesini hayata geçirmeyi planladık. Projenin başında amacımız ilk etapta 40-50 öğrenci, maksimum 60 öğrenci giydirebilmekti. Fakat sınırlarını aştık ve inanılmaz bir yardım bağışıyla karşılaştık. Bütün yardımseverlere, üniversitemiz üst yönetimine, katkılarından dolayı Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki bütün mesai arkadaşlarıma, üniversitemizdeki akademik ve idari tüm personele katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerim çok büyük bir özveriyle çalıştılar bu kampanya için. Bayram öncesi 300 öğrenciyi giydiriyoruz. Çocuklarımız hem iyi niyetleri hem güzel kalpleriyle inanılmaz bir derecede katılım gösterdiler. Hepsi canla başla çalıştılar ve projemizi duyurmak için çok çaba sarf ettiler. Bizim aynı zamanda proje ortağımız Gençlik Spor Müdürlüğü de var. Yakutiye Gençlik Merkezi de bizim proje ortaklarımızdan biri. Oradaki gönüllü gençlerimiz de çok fazla bir katılım sağladılar ve projemin duyurulmasında gerçekten önayak oldular." dedi.

Öğrencilerden örnek yardımlaşma

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Birol Soysal, üniversitelerin faaliyet alanının genelde üç sac ayağı üzerine oturduğunu ifade ederek, "Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı başlıklarını değerlendirebiliriz. Bu aynı zamanda hem ders hem de topluma katkı faaliyeti olarak değerlendirebileceğimiz bir etkinlik. Bu dersin yürütücüsü Sevinç Hocama ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca katkıda bulunan Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğretim üyeleri, idari personeli, üniversitemizin iç yönetim ve diğer fakültelerdeki öğretim üyelerimizin de idari personelimizin de katkıları oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm arkadaşlarımız dersi seçmeye davet ediyorum"

Spor Bilimleri Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi ve aynı zamanda gönüllü olan Elanur Özdemir, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne geldiği günden bu yana benzeri çalışmaları duyduğunu vurgulayarak, " İnsanlara yardım etmek istediğimiz için bu dersi seçtik. Hem de öğretmenimizin öncülüğünde de iyi işler yapmak istedik. Bu ders ve proje içeriğinde önce belirli okullarda öğrenci tespiti yaptık. Maddi durumu iyi olmayan öğrencileri belirledik. Her bir öğrencimize ayakkabı, sweat, pantolon yardımında bulunduk. Elbette öncelikle gönüllülerden yardımlar topladık. Toplanan bu yardımlarla kıyafetleri temin ettik. Belirlediğimiz her öğrenci için poşetler ayarlayarak okul okul ayırdık ve onları dağıttık. Bu dersin herkes tarafından seçilmesini tavsiye ederim. Özellikle Ramazan dolayısıyla da yardımlaşmamız gerekiyor. Bu bizim kültürümüzde de dinimizde olan bir durum. Arkadaşlarımız da bu dersi seçerse doğal olarak yardımlarda bulunabilirler. Hem de iyi insanlar öncülüğünde güzel tespitler yaparak, gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunabilirler." diye konuştu.

Gençlik liderleri destek oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde genç ofiste çalışan gençlik lideri Mehmet Emindaş, "Bu faaliyeti hocamız gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında öğrencileriyle birlikte gerçekleştiriyor. Biz de Gençlik Spor Bakanlığı'nı temsilen ETÜ Genç Ofisi olarak hocamıza ve arkadaşlarımıza her konuda destek vermeye çalışıyoruz." dedi. ETÜ öğrencileri topladıkları yardımları daha önce belirlenen okulları tek tek ziyaret ederek teslim ettiler. Burada yardım edilen öğrencilere yönelik bir hassasiyette gösteren üniversiteli gönüllüler, poşetleri öğretmen ve okul yöneticilere teslim ederek bir farkındalık ortaya koydular.

Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönüllülük Çalışma Dersi Alan Üniversite Öğrencileri, Bayram Öncesi 300 Öğrenciye Giyim Yardımında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tekirdağ Ergene'de işçi servis minibüsü ile askerleri taşıyan minibüsün karıştığı kazada 24 kişi yaralandı
    11:52 Tekirdağ Ergene'de işçi servis minibüsü ile askerleri taşıyan minibüsün karıştığı kazada 24 kişi yaralandı

    Tekirdağ Ergene'de işçi servis minibüsü, askerleri taşıyan minibüs ile park halindeki panelvan aracın karıştığı kazada 24 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza nedeniyle Edirne istikametine yaklaşık 2 saat yoğun araç kuyruğu oluştu.

  • Kayseri'de Ramazanın Son 10 Gününde İtikaf Sünneti Uygulanıyor
    11:51 Kayseri'de Ramazanın Son 10 Gününde İtikaf Sünneti Uygulanıyor

    Kayseri'de ramazanın son 10 gününü ibadetle geçirmek isteyenler, itikaf sünneti için kentteki camilere kapandı. Gece ve gündüzlerini ibadetle geçirmek isteyenler, ilçe müftülüklerince uygun görülen ve hazırlanan camilerde itikafa girdi. Camilerde yatan ve yemek ihtiyaçlarını da burada gideren vatandaşlar, sohbet halkalarına katılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, tespih çekiyor, geceleri teheccüd namazı kılıyor. Camilerde kalan vatandaşların, iftar ve sahur vakitlerindeki yemekleri de gönüllülerce karşılanıyor.

  • 87 Yaşındaki Kadın, Kalın Bağırsak Kanserinden Kurtuldu
    11:48 87 Yaşındaki Kadın, Kalın Bağırsak Kanserinden Kurtuldu

    Ağrı'da kanser nedeniyle 33 kiloya düşen ve yatalak hale gelen 87 yaşındaki kadın, Erzurum Şehir Hastanesinde çoklu organ tutulumlu ileri evre kalın bağırsak kanserinden kurtuldu. Zübeyde Kaya, başarılı bir ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

  • Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydusunu Yörüngeye Yerleştirdi
    11:47 Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydusunu Yörüngeye Yerleştirdi

    Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yaogan-42 01 uzaktan algılama uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.

  • Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
    11:47 Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

    Adıyaman İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.A. ile M.K.'yı durdurarak üst araması yaptı. Şüphelilerin üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan M.A. ile M.K. emniyete götürülerek sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

  • Edirne'de Nepal uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı
    11:47 Edirne'de Nepal uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir konteynerde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada Nepal uyruklu 3'ü kadın toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Konteynerde su, yiyecek ve çuval ile kilimler bulundu. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

  • Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
    11:46 Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

    Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye yönelik faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin örgüte maddi destek sağladıkları ve dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

  • Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması: 4 şüpheli tutuklandı
    11:46 Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması: 4 şüpheli tutuklandı

    Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • Melek Mızrak Subaşı, tebrik çiçeği yerine SMA hastasına destek istedi
    11:45 Melek Mızrak Subaşı, tebrik çiçeği yerine SMA hastasına destek istedi

    Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbata töreni öncesinde tebrik çiçeği yerine SMA hastası Aydem'e destek olunmasını rica etti.


11:24 Gayrettepe’deki Eğlence Merkezinde Yangın: 29 Ölü, 9 Gözaltı Gayrettepe'deki Eğlence Merkezinde Yangın: 29 Ölü, 9 Gözaltı
10:54 Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
10:48 İbrahim Tatlıses’in “Evlendim“ çıkışı 1 Nisan şakası çıktı İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
22:05 Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa’ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 11:53:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gönüllülük Çalışma Dersi Alan Üniversite Öğrencileri, Bayram Öncesi 300 Öğrenciye Giyim Yardımında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement