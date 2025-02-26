Önder Aksakal'dan Özel'e: "Yıllarca Tayyip Erdoğan'a 'Tek Adam' Yaftası Takarken Kendisi Tek Adaylı Cumhurbaşkanı Ön Seçimiyle Uğraşıyor"

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(TBMM) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kuvvet komutanlarına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Ana muhalefet kuvvet komutanlarına bedduayla uğraşıyor. AK Parti Kongresi'nde delegelere verilen hediyeyle uğraşıyor. Yıllarca Recep Tayyip Erdoğan'a 'tek adam' yaftası takarken kendisi tek adaylı cumhurbaşkanı ön seçimiyle uğraşıyor. Halk bu siyaset şeklinden ve bu tabii ki bu tip siyasetçilerden yoruldu" dedi.

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Hocalı Katliamının yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitirenleri andı.

Aksakal, yaşı küçük çocukların ebeveynlerine ait araçlarla trafiğe çıkarak maddi ve manevi zarar oluşturan trafik kazalarına sebebiyet verdiklerini belirterek, "Bu gibi kazalara sebep olan veya benzeri başka suçlara karışanlar için yaşı küçük çocukların anne babaları hakkında sorumluluk kriteri tanımlanmış bir yasal düzenleme acilen meclise getirilmeli ve kayda değer caydırıcı bir ceza öngörülerek bu tip olayların önüne geçilmelidir. Velayet sorumluluklarını yerine getirmeyen ebeveynler oluşan maddi ve manevi zararları misliyle ödemelidirler" ifadesini kullandı.

"Ana muhalefet partisinin yapacağı siyasetin ana argümanı partilerin delegelerine verdiği hediyeler midir?"

Aksakal, "Bir seçim süreci biter de daha ilk ayından itibaren erken seçim de erken seçim diye siyaset yapılır mı? Bu dünyanın neresinde görülmüştür? Hangi demokraside böyle bir yöntem vardır? Örneğin, bir ana muhalefet partisinin yapacağı siyasetin ana argümanı sadece partilerin delegelerine verdiği hediyeler midir? CHP İstanbul İl binasının alımı sırasında kameralara yansıyan para kuleleri hafızalardaki yerini koruyor. Hatırlarsınız bu mecliste bir milletvekilinin odasında market poşeti içinde 250 bin dolar para bulundu. Temizlik elemanı buldu. Ne oldu bu konu? CHP'nin son kurultayında dağıtıldığı iddia edilen milyonlarca dolar Kılıçdaroğlu'nu ekarte edebilmek için giriştiğiniz akçeli ilişkiler konularını gündemin dışına atmak için çırpınmaya devam ediyorsunuz, anlıyorum. Ama unutmayın, çırpındıkça batıyorsunuz" diye konuştu.

"Ana muhalefet kuvvet komutanlarına bedduayla uğraşıyor"

Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında, kuvvet komutanlarına ilişkin sözlerini eleştirerek, "Ana muhalefet kuvvet komutanlarına bedduayla uğraşıyor. AK Parti Kongresinde delegelere verilen hediyeyle uğraşıyor. Yıllarca Recep Tayyip Erdoğan'a 'tek adam' yaftası takarken kendisi tek adaylı cumhurbaşkanı ön seçimiyle uğraşıyor. Halk bu siyaset şeklinden ve bu tabii ki bu tip siyasetçilerden yoruldu arkadaşlar. Bize göre öncelikle de ana muhalefetin içindeki milletvekilleri yoruldu" ifadesini kullandı.

Aksakal, parti değiştiren milletvekillerine yönelik CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamaları üzerine, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun DSP'den seçilerek CHP'ye katıldığını anımsattı. Aksakal, "Yılmaz Büyükerşen'i DSP'den alırken etik değerleriniz neredeydi? Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu kapıdan kovduktan sonra DSP'den seçilince yeniden CHP'ye transfer ederken Genel Başkan olarak bana bir telefon açıp fikrimi sordunuz mu? İYİ Parti'den seçilmiş milletvekilini partinize alırken Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'ndan icazet aldınız mı? Sayın Cemal Enginyurt partinize geçerken iyi de bir başka milletvekili sizin dışınızda partiye geçince neden tu kaka oluyor?" değerlendirmesinde bulundu.