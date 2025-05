OneRepublic, İstanbul'da Yeni Albüm Turnesine Başladı

ABD'li pop rock grubu OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise"ın turnesi kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da 2025 yaz sezonunun açılışını yaptı.

Beşiktaş Kültür Merkezinden (BKM) yapılan açıklamaya göre grup, BKM'nin 30. yılında BKM organizasyonuyla İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

Grubun baş vokalisti Ryan Tedder, Türkçe "Merhaba." diyerek karşıladığı müzikseverlerle şarkı aralarında sohbet etti, İstanbul'daki anılarından bahsetti.

Grup, konserde "I AintWorried", "Kids", "I Lived", "Counting Stars", "Good Life", "If I Lose Myself", "Run", "Lose Somebody", "Rescue Me", "Stop N Stare", "Secrets", "Love Runs Out" gibi hit parçalarını seslendirdi.

Colorado'da 2002'de kurulan grup, şarkıcı, söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitarist Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeci Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ile davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.