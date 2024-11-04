Ontario'daki Hindu Tapınağında Arbede - Son Dakika
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Ontario'daki Hindu Tapınağında Arbede

Kanada'nın Ontario eyaletinde bir Hindu tapınağında düzenlenen protestoda arbede yaşandı.

04.11.2024 13:46
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Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir Hindu tapınağının önünde düzenlenen protestoda arbede yaşandığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberinde, Ontario'daki tapınağın önünde "Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimsedikleri iddia edilen göstericiler tarafından düzenlenen protestoya ilişkin görüntülere yer verildi.

Protestocuların, Hint yetkililerin tapınağı ziyaret ettiği sırada tesisteki din görevlilerine saldırdığı ileri sürülerek, bu nedenle arbede çıktığı kaydedildi.

Hindistan'ın Ottawa Diplomatik Temsilciği, göstericileri "Hindistan karşıtı" olarak niteledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tapınaktaki şiddet olaylarının "kabul edilemez" olduğunun altını çizerek, "Her Kanada vatandaşı, dinini özgür ve güvenli şekilde yaşama hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

Trudeau, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını da belirtti.

Kanada topraklarında geçen yıl bir Sih ayrılıkçının öldürülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Kanada ve Hindistan, diplomatlarını karşılıklı sınır dışı etmişti.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan Kurtuluş Gücü (KLF), Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı KLF'nin yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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