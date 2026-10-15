OpenAI, Apple davasında eski çalışanın 100'den fazla gizli belge götürdüğünü iddia etti - Son Dakika
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OpenAI, Apple davasında eski çalışanın 100'den fazla gizli belge götürdüğünü iddia etti

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OpenAI, Apple ile süren davada eski çalışanının piyasaya sürülmemiş cihaza ait 100'den fazla gizli belgeyi Apple'a götürdüğünü iddia etti. Apple ise suçlamaları reddederek iddialara delil sunulmadığını ve bunun başka bir davaya dikkat dağıtmayı amaçladığını öne sürdü.

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, şirketten ayrılarak Apple'a dönen eski çalışanının, geliştirme aşamasındaki cihaza ilişkin 100'den fazla gizli belgeyi götürdüğünü iddia etti.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre OpenAI, Apple ile devam eden dava kapsamında sunduğu dosyada söz konusu iddiaya yer verdi.

Dosyada OpenAI, eski çalışanının geliştirme aşamasında olan ve henüz piyasaya sürülmemiş cihaza ilişkin mühendislik ve üretim verileri ile tedarikçi bilgileri ve şirket içi proje belgeleri gibi 100'den fazla gizli belgeyi Apple'a götürdüğünü iddia etti.

OpenAI, eski çalışanın, daha önce de çalıştığı Apple'a dönmeden önce şirketteki son günü olan 2 Haziran'da belgeleri kendisine ait hesaba gönderdiğini öne sürdü.

OpenAI, ayrıca dosyada eski çalışanın, şirketin ürün planlarını Apple'ın üst düzey yöneticilerine sunduğunu ve bu bilgilerin Apple'ın salı günü duyurduğu akıllı ev cihazları da dahil yapay zeka destekli ürünlere ilişkin planlarını ilerletmesine katkı sağlamış olabileceğini savundu.

Apple ise suçlamaları reddederek, OpenAI'ın iddialarını destekleyecek herhangi bir delil sunmadığını ve bunların iki şirket arasında devam eden başka bir dava üzerindeki dikkatleri dağıtmayı amaçladığını öne sürdü.

Apple'dan "ticari sırlarını çaldığı" iddiasıyla OpenAI'a dava

ABD'li teknoloji devi Apple, temmuz ayında, OpenAI'a yeni tüketici donanımları geliştirmek amacıyla şirketin "ticari sırlarını ve gizli bilgilerini çaldıkları" iddiasıyla dava açmıştı.

Apple, OpenAI'ın donanım stratejisinin "baştan aşağı çalıntı ticari sırlara dayandığını" ve "yasa dışı olduğunu" savunurken OpenAI'a katılan eski çalışanları Tang Yew Tan ve Chang Liu'yu da suçlamıştı.

Dava dosyasında Tang Yew Tan'ın henüz Apple'da çalışan ve OpenAI'a iş başvurusunda bulunan adaylardan mülakatlara Apple'a ait gizli donanım parçalarını getirmelerini istediği, Chang Liu'nun da eski çalışma arkadaşının bilgisayarı üzerinden Apple ağına sızarak piyasaya sürülmemiş ürünlere ait onlarca gizli donanım dosyasını indirdiği iddia edilmişti.

Dosyada, OpenAI'ın Apple'dan ayrılma sürecindeki çalışanlara şirketin sistemlerine erişim sürelerini uzatabilmeleri için özel taktikler verdiği, ayrıca donanım firmalarından Apple tarafından icat edilen özel metal kaplama tekniğini uygulamalarını istediği ve bu firmaları "Apple'ın izni olduğuna" inandırarak yanılttığı ileri sürülmüştü.

Dosyada Apple, ticari sırların kullanımının derhal durdurulması, tüm gizli ve tescilli materyallerin iade edilmesi ve uğradığı zarara karşılık maddi tazminat ödenmesi talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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