OpenAI CEO'su Altman, şebeke siber güvenliği için enerji şirketleriyle görüşüyor - Son Dakika
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OpenAI CEO'su Altman, şebeke siber güvenliği için enerji şirketleriyle görüşüyor

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ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın, yapay zeka sistemlerinin yol açabileceği siber saldırılara karşı elektrik şebekelerinin güvenliğini artırmak amacıyla enerji şirketleriyle görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın, yapay zeka sistemlerinin yol açabileceği siber saldırılara karşı elektrik şebekelerinin güvenliğini artırmak amacıyla enerji şirketleriyle görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Politico'nun haberine göre, Altman, otonom yapay zeka sistemleri tarafından düzenlenebilecek siber saldırılara ilişkin endişelerin artmasının ardından elektrik şebekelerinin güvenliğini ele almak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Son olarak Colorado Springs kentinde düzenlenen "Edison Electric Institute" yıllık toplantısında önde gelen enerji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelen Altman, gelişmiş yapay zeka modellerinin elektrik şebekelerinin güvenliğini tehdit edecek şekilde kötüye kullanılmasını önlemek için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Altman, şirketin kritik sistemlerdeki güvenlik açıklarının giderilmesini hedefleyen "Daybreak" siber güvenlik girişimine dikkati çekerek, enerji şirketlerinin siber savunmasını güçlendirmek için yapay zekadan yararlanılmasına yönelik işbirliği imkanlarını da gündeme getirdi.

OpenAI, 21 Temmuz'da siber güvenlik kabiliyetlerini ölçmek amacıyla test edilen modellerinin, yapay zeka geliştirme platformu Hugging Face'in altyapısında güvenlik ihlaline yol açtığını açıklamıştı.

Şirket, insan müdahalesi olmadan güvenlik sistemlerini aşarak koordineli hareket edebilen yapay zeka ajanlarının dahil olduğu olayı, bu teknolojilerin potansiyel risklerine ilişkin bir "uyarı atışı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel OpenAI CEO'su Altman, şebeke siber güvenliği için enerji şirketleriyle görüşüyor - Son Dakika

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