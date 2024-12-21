OpenAI\'ye 15 Milyon Euro Ceza

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ROMA, 21 Aralık (Xinhua) -- İtalya'nın veri koruma kurumu, yapay zeka şirketi OpenAI'ye 15 milyon euro (15,6 milyon ABD doları) para cezası verdiğini ve şirketin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir kampanya başlatmasına hükmettiğini açıkladı.

Cuma günü açıklanan karar, ChatGPT hizmetini işleten ABD merkezli şirketin gizlilik ve veri yönetimi uygulamalarına yönelik 21 ay süren bir soruşturmanın ardından alındı.

Soruşturmada OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotunu eğitmek için "yeterli yasal dayanağa sahip olmadan" kullanıcıların kişisel verilerini kullandığı ve şeffaflık ilkesine uymadığı belirtildi. Şirketin yaş doğrulamasına yönelik yeterli mekanizmalar sağlamaması yüzünden 13 yaşın altındaki çocukların uygunsuz yanıtlara maruz kalabileceği sonucuna da varıldı.

Para cezasının yanı sıra OpenAI'nin hizmetleri ve veri toplama uygulamaları hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla İtalya'da altı aylık bir medya kampanyası başlatılmasına karar verildi.

Kararı "mantıksız" bularak eleştiren OpenAI, temyize gitmeyi planladığını açıkladı.