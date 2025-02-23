OPTİC World İzmir Fuarı'nda 2025 Gözlük Modaları Tanıtıldı - Son Dakika
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OPTİC World İzmir Fuarı'nda 2025 Gözlük Modaları Tanıtıldı

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Optik sektörünün en son teknolojik gelişmeleri sergilendiği OPTİC World İzmir Fuarı'nda, 2025 yılı gözlük trendleri dikkat çekti. Katılımcılar, kemik ve renkli gözlüklerin ön plana çıkacağını belirtti.

23.02.2025 11:58  Güncelleme: 14:25
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(İZMİR) - Optik sektöründeki en son teknolojik gelişmeleri, ürünleri ve trendleri sergilemek üzere sektör profesyonellerini ikinci kez buluşturan OPTİC World İzmir - Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı'nda, 2025 yılı modelleri görücüye çıktı. OPTİC World İzmir'e katılan firmalar, bu yıl kemik ve renkli gözlüklerin moda olduğunu ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen ve 21 Şubat'ta kapılarını açan OPTİC World İzmir, ikinci kez optik sektörünü kentte bir araya getirdi.

Bugün tamamlanacak ve sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak fuarda, gözlük çerçeveleri, güneş ve sporcu gözlükleri, koruyucu gözlükler, optik camlar, kontakt lensler, kontakt lens aksesuarları, bakım ekipmanları, gözlük kılıfları, güneş gözlüğü camları, optimetrik, oftalmolojik cihazlar ve aksesuarları, oftalmolojik ölçüm tanı ve tedavi cihazları, optik atölye ve laboratuvar için makine ve ekipmanlar, gözlük yedek parçaları, optik endüstrisi makineleri görücüye çıktı. 2025 yılının modası da OPTİC World İzmir raflarında yerini aldı. Katılımcı firmalar, 2025 yılında kemik ve renkli gözlüklerin daha çok tercih edileceğini ifade etti.

"Renkli camlı gözlükler üretiyor"

Katılımcılardan Volkan Erkul, "Güneş gözlükleri de optik gözlükler de biraz kalınlaşıyor ve büyüyor. Renkli gözlükler çok daha fazla tercih ediliyor. Birçok üretici renkli camlı gözlükler üretiyor" şeklinde konuştu.

"Bu sene kemikler ön planda"

Katılımcılardan Özkan Taş ise bu sene kemik gözlüklerin ön planda olduğunu belirterek, "Renkli camlar, aynalı camlar tercih ediliyor. Bölge bölge de değişiyor. İnsanların isteğine göre farklılaşıyor" dedi. Cansel Denktaş ise erkeklerde özellikle sportif, kemik gözlüklerin dikkat çektiğini belirterek "Kadınlarda daha büyük, renkli camlar, açık renkler tercih ediliyor. Çekik modeller de öne çıkıyor" dedi.

"Optisyenlerin sözlerine kulak verilmeli"

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak da gözlük tercih ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Karaçanak, gözlük seçiminde optisyenlerin sözlerine kulak verilmesini tavsiye ederek, " Moda, tarz diye her çerçeve herkesin yüzüne oturmaz. Öncelikle cam numaralarına ve yüz hatlarına bakarız. Çerçeve seçiminde en önemli olay montajdır. Odak noktalarını yerine getiremeyecek şekilde çerçeve alınırsa sıkıntı yaşanır. O nedenle tüketicilerin optisyenlerin sözlerine kulak vermelerini, onların yönlendirmeleriyle hareket etmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel OPTİC World İzmir Fuarı'nda 2025 Gözlük Modaları Tanıtıldı - Son Dakika

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