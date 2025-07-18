Orban: AB'nin Yeni Bütçesi Ayakta Kalamaz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun önerdiği 2028-2034 dönemi bütçesinin gelecek sene ayakta kalamayacağını belirtti.

Orban, "Kossuth Radio"ya yaptığı açıklamada, AB'nin 2028-2034 bütçe önerisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bütçenin temelden hatalı ve stratejik açıdan amaçsız olduğunu ifade eden Orban, "Bu bütçe önümüzdeki yıl ayakta kalamaz." dedi.

Orban, bütçenin ya geri çekilmesi ya da AB Komisyonu'nun geri adım atması gerektiğini savundu.

Ukrayna'nın henüz Birliğe katılımına dair resmi bir karar olmadığına işaret eden Orban, uzmanların, planlanan bütçenin yüzde 20 ila 25'inin Ukrayna'ya ayrıldığını ortaya koyduğunu aktardı.

Planın net bir ekonomik stratejiden yoksun olduğunu vurgulayan Macaristan Başbakanı, önerilen bütçeyi "umutsuzluk bütçesi" diye nitelendirdi.

Orban, mevcut koşullarda Ukrayna'nın olası AB üyeliğinin tüm üye ülkelere ekonomik açıdan yük getireceğini söyledi.

Ukrayna'da Macar vatandaşı Jozsef Sebestyen'in orduya katılmayı reddettiği için askerler tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasını yineleyen Orban, Ukrayna'daki insan hakları konusunda ciddi endişeleri olduğuna işaret etti.

Orban, AB'nin, Ukrayna'nın insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme kaydettiğini iddia ederken bu tür vakaları görmezden gelmeye devam ettiğini kaydetti.

AB, 2 trilyon avroluk bütçe istedi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 16 Temmuz'da AB'nin 2028-2034 dönemi bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) teklifini Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında tanıtmıştı.

Avrupa'nın hedeflerine uygun ve zorluklarla mücadeleye yeterli ölçüde bir bütçeye ihtiyaç duyacağına işaret eden von der Leyen, "AB Komisyonu, 2028-2034 dönemi için 2 trilyon avroluk bir bütçe teklifi hazırladı." demişti.

Von der Leyen, bütçeyi Avrupa'nın hırsına uygun, zorluklarıyla yüzleşen ve bağımsızlığını güçlendiren "yeni bir çağın bütçesi" olarak nitelendirmişti.

Bu arada, uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, Avrupa Parlamentosu onayı ve üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliği ile alınıyor.