Orban'dan Ukrayna İçin Ateşkes Çağrısı

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'da devam eden savaşta ateşkes sağlanması için müzakerelere başlanması çağrısında bulunarak, Avrupa'nın da bu görüşmelerde aktif rol oynaması gerektiğini söyledi.

Orban ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5'incisi gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda liderlerin Avrupa'nın kendi barış ve güvenliği için sorumluluk alması ve geleceğini şekillendirmede aktif rol oynaması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Orban, "Daha açık konuşmak gerekirse, Amerikalıların bizi korumasını bekleyemeyiz." dedi.

Orban, Ukrayna'da süregelen savaşta ateşkesin sağlanması için müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunarak, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ateşkes için desteğin artığına işaret etti.

Öte yandan Birlik içinde farklı görüş ve duruşların devam ettiğini belirten Orban, yarın düzenlenecek gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde konunun görüşüleceğini aktardı.

"Yakında bu tür müzakereler olacak." diye konuşan Orban, ateşkesin barışa gidecek yolda atılacak ilk adım olacağını dile getirdi.

Macar lider, "Endişem şu ki eğer çatışma sonrası uzun vadeli barış çözümü hakkında çok fazla düşünür ve konuşursak ateşkes şansını azaltabiliriz. Dolayısıyla çatışma sonunda nasıl bir barış olabileceği konusunda net fikre sahip olmanın ateşkesin ön koşulu olmadığını unutmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflar arasında mevcut durumda herhangi bir iletişim kanalı olmadığına işaret eden Orban, "İletişimin ön koşulu da ateşkes. Benim savunduğum şey, taraflara iletişim kurmaları ve barış için müzakere etmeye başlamaları için alan ve zaman sağlayan bir ateşkesin olması, birbirlerini öldürmeyi bırakmalarıdır. Ateşkesi sağladığımızda tüm taraflar için kabul edilebilir, kalıcı ve uzun vadeli barışın nasıl olabileceğini konuşabileceğiz ki bu zor bir soru." ifadelerini kullandı.